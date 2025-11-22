Futsal

Com caxiense em quadra, Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina de Futsal neste domingo

Equipe da fixa Diana Santos enfrenta o Irã no primeiro compromisso da seleção no torneio disputado nas Filipinas. Competição deste ano é organizada de forma inédita pela Fifa

Maurício Reolon

