Com caxiense em quadra, Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina de Futsal neste domingo

Diana já foi campeã mundial com a seleção quando o torneio não era organizado pela Fifa. Fabio Souza / CBF,Divulgação

Começa neste domingo a caminhada da seleção brasileira feminina de futsal na primeira edição da Copa do Mundo da categoria organizada pela Fifa. O Brasil enfrenta o Irã, às 8h30min (horário de Brasília), no PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. O duelo é válido pela primeira rodada da fase classificatória. O Sportv e a CazéTV anunciam a transmissão.

O time brasileiro conta com a caxiense Diana Santos, 33 anos, que defende o Bitonto, da Itália, desde 2021. Seis vezes campeã mundial antes de a competição ser organizada pela Fifa, a equipe do técnico Wilson Saboia também é a primeira colocada no ranking e tem na experiente Amandinha sua principal esperança de buscar mais uma taça.

– Eu, particularmente, acredito que é o grupo mais difícil porque a Itália vem numa crescente. Elas estão muito fortes e o Irã também é uma seleção que a gente não vê muito, mas se tu fores analisar os resultados delas nos amistosos, até na classificação mesmo, são resultados muito positivos. É uma seleção que também cresceu e evoluiu muito — analisou Diana, em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

O Grupo D tem Brasil, Irã, Itália e Panamá. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro das chaves em turno único. Os dois primeiros passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final no dia 7 de dezembro.

Outra caxiense na Itália

A Seleção Brasileira conta com três jogadoras nascidas no interior do Estado. Além da caxiense Diana, o grupo tem a pivô Lucileia, natural de Santo Ângelo, e a ala Tampa, de Constantina.

O curioso é que outras três gaúchas, naturalizadas italianas, vão defender a equipe europeia na competição, enfrentando o Brasil na primeira fase. Entre elas está a caxiense Renata Adamatti, companheira de Diana no Bitonto-ITA.

Renatinha é pivô, tem 32 anos, e foi campeã gaúcha pela MGA Games, de Caxias do Sul, em 2015. Também fazem parte do grupo da Itália a goleira Ana Sestari, nascida em Progresso, e Adrieli Berté, de Nova Bréscia. As três já atuam no futsal italiano há mais de 10 temporadas. Renatinha e Ana têm convocações contínuas desde 2019.

Jogos da 1ª fase

:: Domingo - 8h30min

Brasil x Irã

:: 26/11 (quarta-feira) - 9h30min

Brasil x Itália

:: 29/11 (sábado) - 8h30min

Brasil x Panamá