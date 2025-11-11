ACBF volta a vencer o Atlântico e garante vaga na final da Série Ouro de futsal

Em casa, time laranja superou o rival por 3 a 2. Lucka Cyríaco / ACBF, Divulgação

Está definida a final da Série Ouro, a principal competição adulta masculina da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) em 2025. A ACBF voltou a vencer o Atlântico, desta vez em Carlos Barbosa, e vai encarar a SER Santiago na decisão.

Na noite desta segunda-feira (10), os comandados de Peri Fuentes fizeram 3 a 2 no Galo de Erechim, com gols de Marcolla, Luis e Murilo. Zarpellon e Serginho descontaram. Na ida, a ACBF havia vencido por 6 a 1.

No sábado (8), em Santiago, a equipe da SER Santiago derrotou o Russo Preto, de Não-Me-Toque, por 6 a 4, no tempo normal e segurou um empate na prorrogação para chegar à grande decisão.

O JOGO

Com a vantagem no confronto, a equipe de Carlos Barbosa iniciou o duelo esperando mais o adversário. E o jogo foi ganhando intensidade aos poucos. Serginho teve a primeira boa chance do Atlântico, enquanto a ACBF respondeu com Luis, que acertou a trave após finalização de Barbosinha na ala direita.

Aos 10 minutos, após roubada de Murilo, a ACBF teve a sua primeira grande chance de abrir o placar em cobrança de pênalti. Marcolla não desperdiçou e fez 1 a 0.

A resposta do Galo foi rápida. O time visitante já tinha obrigado Ângelo e fazer pelo menos duas boas defesas. Porém, aos 13, no chute de Zarpellon, entre as pernas do goleiro, não teve jeito: 1 a 1.

Na reta final do primeiro tempo, Luis roubou a bola na quadra de defesa e arrancou em velocidade para finalizar forte e recolocar a ACBF na frente: 2 a 1.

SEGUNDO TEMPO

Logo na largada da segunda etapa, a ACBF ampliou. Em jogada de escanteio, Murilo finalizou forte e fez o terceiro da equipe laranja. Aos seis, Serginho descontou de novo para o Atlântico.

Nos minutos seguintes, o time visitante tentou pressionar, utilizando o goleiro-linha, mas a defesa da equipe laranja se manteve segura e confirmou a classificação com a vitória por 3 a 2.

REENCONTRO

ACBF e Atlântico voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira (17), às 20h, em Erechim. O duelo é válido pelo confronto de volta das quartas de final do Gauchão de Futsal. No jogo de ida, empate em 3 a 3, em Carlos Barbosa.