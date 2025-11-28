ACBF joga pelo empate contra a SER Santiago para conquistar o 13º título da Série Ouro

Goleiro Ângelo começou como titular na partida de ida. Lucka Cyríaco / ACBF / Divulgação

A ACBF está muito próxima de conquistar o 13º título estadual da Série Ouro. A decisão diante da SER Santiago acontece neste sábado (29), às 17h, em Carlos Barbosa, no segundo jogo da final. Com a vantagem do primeiro confronto, basta um empate para garantir a taça.

Na partida de ida, disputada no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, a ACBF venceu por 4 a 2. A SER Santiago precisa vencer no tempo normal para levar a decisão à prorrogação. Se houver igualdade no tempo extra, o campeão será definido nos pênaltis.

— A expectativa é muito boa. A gente conseguiu um grande resultado já no jogo de ida lá em Santiago. Sabemos que não tem nada ganho, mas demos um pequeno passo, uma pequena vantagem aí para conseguir. Se Deus quiser, confirmar essa vitória e esse título, consequentemente — comentou o goleiro Ângelo, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

A ACBF soma 12 conquistas da Série Ouro, organizada pela Federação Gaúcha de Futsal, com títulos em 1996, 1997, 1999, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 e 2024. Agora, busca ampliar ainda mais sua hegemonia no futsal gaúcho.

Do outro lado, a SER Santiago tenta fazer história. O clube nunca venceu a competição e tem como melhor resultado o vice-campeonato de 2023, quando perdeu a final para a Sercesa, de Carazinho.