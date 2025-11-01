50 anos em 2026: ACBF apresenta planejamento e objetivos para temporada histórica

Evento também teve o lançamento do selo comemorativo dos 50 anos. Lucka Cyríaco / ACBF / Divulgação

A ACBF realizou, neste sábado (1º), um evento, na Associação do Comércio, Indústria e Serviços de Carlos Barbosa (ACI), com a presença de mais de 200 pessoas, incluindo autoridades, atletas e representantes da comunidade esportiva. A programação incluiu a apresentação oficial da diretoria que comandará o cinquentenário do clube em 2026 e o lançamento do selo comemorativo dos 50 anos.

Durante a cerimônia, realizada no dia municipal do futsal, cada vice-presidente fez suas considerações, destacando os planos e expectativas para o futuro da entidade. O evento reforçou o papel de Carlos Barbosa como protagonista do futsal brasileiro.

Leia Mais ACBF celebra 50 anos com Clovis Tramontina de volta à presidência em 2026

— Nós queremos voltar a reacender a chama laranja. E ela precisa de uma injeção. E a injeção que nós vamos dar pela montagem de uma diretoria bem robusta. Queremos levar a ACBF a lotar os ginásios novamente e ter a vibração da força laranja. E ter uma equipe bastante competitiva. Ganhar ou perder, isso faz parte do negócio — disse Clovis Tramontina, fundador e presidente de honra vitalício, que retorna como presidente executivo em 2026.

Com o objetivo de reacender a paixão da torcida e devolver o protagonismo ao clube, a diretoria anunciou um plano ambicioso para a temporada de 2026. A estratégia inclui a montagem de uma equipe competitiva, com reforços já contratados e a permanência do técnico Peri Fuentes.

Para viabilizar o projeto, o clube prevê um aumento de investimento, além de buscar novos patrocinadores e lançar um plano de sócios que promete aproximar ainda mais os torcedores.

— Vai ser um pouco maior, em torno de 25 a 30% maior do que esse ano. Estamos buscando patrocinadores para isso. Isso que é, vai ser fundamental. E também temos agora um plano robusto de associados, onde a gente vai ter várias categorias e criamos uma categoria fantástica que é o sócio empresa, que isso pode dar uma receita muito boa para a ACBF — afirmou Tramontina.

20 eventos durante 2026

A temporada de 2026 será especial: o clube celebra seus 50 anos com um calendário recheado de uma programação comemorativa. Ao todo, serão mais de 20 eventos realizados durante o ano, impactando mais 300 mil pessoas, alcançar outros 2 milhões de forma indireta e gerar mais de 50 milhões de conexões nas redes sociais.

Entre os destaques, está bem encaminhada a realização da Copa Libertadores, com jogos marcados para acontecer entre os dias 24 e 31 de maio, em Carlos Barbosa.

— Sem dúvida nenhuma, porque tu imagina, nós somos a equipe que tem seis Libertadores. A equipe brasileira que tem mais Libertadores. Então isso vai ser fundamental nós termos mais uma competição aqui — finalizou Clovis Tramontina.

Objetivos

A apresentação da gestão da ACBF trouxe planos para o futuro do clube no futsal e na área patrimonial. José Bavaresco, vice-presidente de Futsal, destacou como objetivos principais a formação de uma equipe competitiva para recuperar o DNA vencedor da ACBF, reconectar o torcedor laranja à equipe com confiança e presença constante, além de voltar a conquistar títulos nacionais e internacionais, mirando novamente disputas intercontinentais.

Já Dirceu Deitos, vice-presidente de Patrimônio, reforçou a necessidade de centralizar a estrutura administrativa dentro do Ginásio, criando um ambiente mais organizado e moderno. Entre as metas estão a implantação de um roteiro turístico de visitação, melhorias na área de hospitalidade com um novo bar para a torcida visitante e vistorias periódicas na casa dos atletas, garantindo padrão e estrutura adequados para o elenco.







