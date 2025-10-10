"É um momento muito bom da equipe", diz técnico da ACBF antes de duelo contra o Corinthians pela LNF

Em casa, equipe de Peri Fuentes busca abrir vantagem nas oitavas de final. Porthus Junior / Agencia RBS

Após uma longa primeira fase, com 23 jogos, chegou a hora dos confrontos eliminatórios da Liga Nacional de Futsal (LNF). E, sempre colocada como uma das candidatas ao título, a ACBF teve dificuldades durante a campanha e fechou a sua participação em 11º lugar. Mesmo assim, o momento é considerado positivo para encarar o Corinthians, nas oitavas de final da competição. O jogo de ida será domingo (12), às 11h, em Carlos Barbosa.

O técnico Peri Fuentes assumiu a equipe em abril, poucos dias antes do início da LNF, no lugar de André Bié. Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, ele citou as dificuldades na trajetória até a classificação:

— Tivemos algumas mudanças de atletas no elenco, saíram quatro atletas, chegaram dois, a gente promoveu alguns do sub-20, que vem nos ajudando e correspondendo. Tivemos que nos adaptar o mais rápido possível às características do elenco. E o grupo se adaptar às características do nosso estilo de trabalho. Não foi fácil, não está sendo fácil, é uma equipe em evolução — destacou o treinador, que ressaltou o equilíbrio na primeira fase:

— A Liga Nacional, como tem sido nos últimos anos, é uma competição muito equilibrada. Se você pegar os últimos dez anos de Liga, oito equipes foram campeãs. Então, nenhuma liga no mundo tem essa diversidade. Foram quatro pontos a diferença, o número de vitórias determinou uma equipe classificar melhor que outra.

INVENCIBILIDADE

O contraste é que, mesmo ficando na 11ª colocação na tabela, a ACBF chega às oitavas de final acumulando 13 jogos de invencibilidade. A última derrota foi em junho, para o Praia Clube, por 1 a 0, fora de casa.

— Tivemos três derrotas em 23 jogos, uma delas foi para o Corinthians (3 a 1), um jogo em casa, na sétima rodada. A nossa última derrota foi na décima rodada. Depois, tivemos 13 jogos sem perder. O problema foram os nossos empates. Principalmente, alguns jogos em que a gente estava bem, e no finalzinho acabamos vacilando e deixando escapar alguns pontos que poderiam nos colocar numa classificação melhor para tentar ficar entre os oito e trazer o jogo da volta para casa.

No duelo contra o Corinthians, uma das apostas do técnico Peri Fuentes é o fato de a ACBF ser a equipe menos vazada da competição.