Futsal

Tudo ou nada
Notícia

Corinthians x ACBF: onde assistir à segunda partida pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Confronto define classificado para as quartas de final da competição nacional. No primeiro jogo, empate em 1 a 1, em Carlos Barbosa

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS