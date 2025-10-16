Corinthians x ACBF: onde assistir à segunda partida pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

ACBF se prepara para jogo decisivo na Liga Nacional. Porthus Junior / Agencia RBS

A ACBF tem um compromisso crucial nesta sexta-feira (17) para seguir viva na Liga Nacional de Futsal. A equipe de Carlos Barbosa visita o Corinthians, às 20h30min, no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo, no confronto de volta das oitavas de final. Quem vencer garante vaga nas quartas.

No primeiro duelo, disputado na Serra Gaúcha, as equipes empataram em 1 a 1, deixando tudo em aberto para o segundo jogo. Em caso de novo empate, haverá prorrogação de 10 minutos, dividida em dois tempos de cinco, sem intervalo. Se a igualdade persistir, avança o time com melhor campanha na primeira fase — a vantagem pertence ao Corinthians.

Leia Mais ACBF peca nas finalizações e apenas empata com o Corinthians no jogo de ida das oitavas de final

A partida promete ser intensa, com dois dos clubes tradicionais do futsal nacional em busca da classificação. A ACBF, multicampeã da modalidade, aposta na experiência do elenco e na força coletiva para superar o adversário fora de casa. O time de Carlos Barbosa ainda não venceu os paulistas na competição deste ano. Tem uma derrota na primeira fase e um empate. Por outro lado, acumula 14 jogos de invencibilidade na competição.

Já o Corinthians conta com o apoio da torcida e o bom desempenho na fase inicial com 42 pontos e a sexta colocação para tentar confirmar o objetivo.

O vencedor de ACBF e Corinthians enfrenta Magnus ou Santo André nas quartas de final. O Magnus venceu o primeiro jogo por 3 a 1, fora de casa.

Onde assistir ACBF x Corinthians

O torcedor poderá acompanhar Corinthians x ACBF ao vivo pelos canais LNFTV no YouTube, BandSports e GOAT.

Regulamento da LNF

Com a definição das 16 equipes classificadas, a segunda fase da Liga será disputada em formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os times foram divididos em oito grupos, e quem vencer os dois confrontos ou conseguir uma vitória e um empate garante vaga nas quartas de final.