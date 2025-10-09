Futsal

Futsal
Notícia

Artilheiros, times de tradição e projeção de equilíbrio: o que esperar de ACBF x Corinthians

Equipes iniciam disputa das oitavas de final da LNF neste domingo (12), às 11h, no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS