Artilheiros, times de tradição e projeção de equilíbrio: o que esperar de ACBF x Corinthians

Peri Fuentes, técnico da ACBF. Porthus Junior / Agencia RBS

Na primeira fase, quatro pontos separaram os dois times na tabela. E, nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, ACBF, 11º colocada com 28 pontos, e Corinthians, 6º com 32, prometem um dos duelos mais equilibrados do primeiro mata-mata da competição nacional.

A primeira partida está marcada para este domingo (12), às 11h, no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa. A volta será na sexta-feira seguinte, dia 17, em São Paulo.

Dois dos times mais tradicionais do país, gaúchos e paulistas vão duelar novamente em busca de uma vaga entre os oito melhores do torneio. E, para isso, contam com jogadores experientes e goleadores.

Do lado da ACBF, o destaque é Barbosinha, um dos artilheiros do campeonato com 18 gols em 23 jogos, junto com Vagner, do Atlântico.

— O Barbosinha é um atleta de 37 anos, né? Quem olha assim não diz. Porque é um atleta que se cuida demais, que tem um histórico muito bom, de muitos gols, vem sendo o nosso goleador. Ele tem feito sistematicamente gols, isso é importante também, e até pela sua qualidade, sua experiência nestes momentos. É um fator que, com certeza, a gente espera contar e explorar isso. Ele tem uma contribuição muito grande — avaliou o técnico da ACBF, Peri Fuentes, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Do outro lado estará um gaúcho que também tem o faro do gol. Natural de São Leopoldo, Deives tem 40 anos e já marcou 10 vezes na atual LNF.

— O Deivis é o capitão, um atleta gaúcho, que inclusive teve uma breve passagem pela ACBF, é um artilheiro nato também, um cara que dispensa apresentações. O Corinthians é uma equipe muito qualificada. Recentemente contratou o (fixo) Marlon, que teve uma grande passagem aqui pela ACBF — apontou Peri Fuentes.

Em um confronto que promete ser definido nos detalhes, o treinador da equipe de Carlos Barbosa confia na ótima sequência da equipe, invicta há 13 partidas na LNF, e convoca o torcedor, e sua presença fundamental para o time abrir vantagem nas oitavas de final:

— Contra o Corinthians, são duas grandes equipes, duas camisas de peso no futsal, de muita tradição, de qualidade, e que com certeza farão dois grandes jogos. Provavelmente serão decididos nos detalhes, e a gente espera que esses detalhes estejam do nosso lado. Aproveitar a oportunidade de convocar nosso torcedor para lotar nosso ginásio e fazer uma grande festa.



