ACBF x Corinthians: onde assistir à primeira partida pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

A ACBF inicia neste domingo (12), às 11h, sua caminhada pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). O primeiro confronto contra o Corinthians será disputado no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa. A partida de volta está marcada para a sexta-feira seguinte, dia 17, na capital paulista.
Na fase classificatória, a equipe gaúcha encerrou sua participação na 11ª posição, somando 28 pontos. Já o Corinthians garantiu a sexta colocação com 32 pontos. No único embate entre os dois times nesta edição da LNF, os paulistas levaram a melhor com vitória por 3 a 1, na Serra Gaúcha.
O principal nome da ACBF é Barbosinha, que figura entre os artilheiros do torneio com 18 gols em 23 partidas, dividindo o posto com Vagner, do Atlântico. Pelo lado corintiano, o experiente Deives, natural de São Leopoldo, também se destaca: aos 40 anos, já balançou as redes dez vezes nesta temporada.
Os ingressos para o duelo em Carlos Barbosa estão disponíveis no site acbf.tri.rs, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Crianças de até 14 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas por um responsável.
O vencedor de ACBF e Corinthians enfrenta Magnus ou Santo André nas quartas de final.
Onde assistir ACBF x Corinthians
O torcedor poderá acompanhar ACBF x Cascavel ao vivo pelos canais LNFTV no YouTube e BandSports.
Regulamento da LNF
Com a definição das 16 equipes classificadas, a segunda fase da Liga será disputada em formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os times foram divididos em oito grupos, e quem vencer os dois confrontos ou conseguir uma vitória e um empate garante vaga nas quartas de final.
Se houver dois empates ou uma vitória para cada lado, será realizada uma prorrogação de 10 minutos, dividida em dois tempos de cinco, sem intervalo. Persistindo o empate, avança a equipe que teve melhor campanha na primeira fase.