ACBF x Corinthians: onde assistir à primeira partida pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Equipe treinada por Peri Fuentes enfrenta o Corinthians em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

A ACBF inicia neste domingo (12), às 11h, sua caminhada pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). O primeiro confronto contra o Corinthians será disputado no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa. A partida de volta está marcada para a sexta-feira seguinte, dia 17, na capital paulista.

Na fase classificatória, a equipe gaúcha encerrou sua participação na 11ª posição, somando 28 pontos. Já o Corinthians garantiu a sexta colocação com 32 pontos. No único embate entre os dois times nesta edição da LNF, os paulistas levaram a melhor com vitória por 3 a 1, na Serra Gaúcha.

O principal nome da ACBF é Barbosinha, que figura entre os artilheiros do torneio com 18 gols em 23 partidas, dividindo o posto com Vagner, do Atlântico. Pelo lado corintiano, o experiente Deives, natural de São Leopoldo, também se destaca: aos 40 anos, já balançou as redes dez vezes nesta temporada.

Os ingressos para o duelo em Carlos Barbosa estão disponíveis no site acbf.tri.rs, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Crianças de até 14 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas por um responsável.

O vencedor de ACBF e Corinthians enfrenta Magnus ou Santo André nas quartas de final.

Onde assistir ACBF x Corinthians

O torcedor poderá acompanhar ACBF x Cascavel ao vivo pelos canais LNFTV no YouTube e BandSports.

Regulamento da LNF

Com a definição das 16 equipes classificadas, a segunda fase da Liga será disputada em formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os times foram divididos em oito grupos, e quem vencer os dois confrontos ou conseguir uma vitória e um empate garante vaga nas quartas de final.