Futsal

Fique ligado
Notícia

ACBF x Corinthians: onde assistir à primeira partida pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Confronto acontece no próximo domingo (12), às 11h, em Carlos Barbosa

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS