ACBF perde para o Corinthians e acaba eliminada nas oitavas da Liga Nacional de Futsal

Equipe de Carlos Barbosa desperdiçou muitas oportunidades e viu o time da casa ser eficiente para garantir a classificação às quartas de final

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

