ACBF perde para o Corinthians e acaba eliminada nas oitavas da Liga Nacional de Futsal

Equipe do ala Murilo desperdiçou muitas chances de gol. Lucka Cyríaco / ACBF / Divulgação

A ACBF está eliminada da Liga Nacional de Futsal. E logo nas oitavas de final da competição. Na noite desta sexta-feira (17), o time de Peri Fuentes foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1, em São Paulo, e viu o sonho de brigar pelo título, que não vem desde 2015, acabar no primeiro duelo eliminatório.

Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Carlos Barbosa, o jogo na capital paulista começou equilibrado e sem grandes oportunidades de gol. Já na segunda parte da etapa inicial, a ACBF teve duas ótimas chances de abrir o placar, mas Bruno Iacovino parou no goleiro Lucas Oliveira.

Sem contar com o goleiro Angelo, afastado para tratar uma lesão na mão direita, e o titular Pedro Bianchini, que teve uma lesão na coxa direita durante o último treino da equipe em São Paulo, Felipe e Eric, da equipe sub-20, foram relacionados para a partida. E Felipe fez duas grandes defesas para evitar o primeiro gol do Timão.

Porém, quando restava pouco menos de um minuto para o fim do primeiro tempo, em jogada de lateral ensaiada, Luisinho acertou um chutaço no ângulo e abriu o placar para o Corinthians: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Em desvantagem, a ACBF precisava de pelo menos um gol para permanecer na briga pela vaga. E passou a pressionar para chegar ao empate. Em dois minutos, o goleiro Lucas Oliveira fez duas grandes defesas para salvar os donos da casa.

Mesmo com maior iniciativa, o time de Carlos Barbosa seguiu empilhando chances de gol desperdiçadas. E, do outro lado, a eficiência falou mais alto. Quando restavam oito minutos, Marlon chutou cruzado e Deives, completamente livre, fez 2 a 0.

Já com goleiro-linha em quadra, a ACBF perdeu outro gol incrível com Murilo, quando restavam cinco minutos. Bruno Iacovino conseguiu finalmente encontrar o caminho do gol quando faltavam 35 segundos, mas foi insuficiente para evitar a eliminação. Quem ainda teve a chance de marcar, mas parou na trave foram os paulistas. Final: 2 a 1 para o Corinthians.