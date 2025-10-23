Conheça mais sobre a atleta de Caxias do Sul que representará o Brasil na Copa do Mundo de Futsal

Diana Santos foi campeã com a seleção brasileira da Copa América em março. Conmebol / Divulgação

A seleção brasileira de futsal feminino está concentrada em Lages, na serra catarinense, onde iniciou os preparativos para a primeira edição oficial da Copa do Mundo, organizada pela Fifa. O torneio será realizado nas Filipinas, entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro. Entre as convocadas está a caxiense Diana Santos, 33 anos, que defende o Bitonto, da Itália, desde 2021.

— Eu estava muito ansiosa esperando a convocação sair e, felizmente, vou estar participando desse momento tão importante e especial pro futsal feminino. A gente vinha batalhando há alguns anos, tentando com a Fifa para eles fazerem o Mundial. E, graças a Deus, esse ano vai sair o primeiro e eu estou muito, muito feliz de estar participando — comentou Diana Santos, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Embora esta seja a primeira Copa do Mundo sob chancela da Fifa, o Brasil já possui um histórico vitorioso em torneios anteriores não reconhecidos pela entidade.

Entre 2010 e 2015, foram realizadas seis edições do Mundial, todas vencidas pela seleção brasileira, consolidando sua hegemonia na modalidade. Diana é convocada para a seleção principal desde 2012 e terá mais uma experiência com a camisa verde e amarela.

— Já faz algum tempo que eu faço parte da seleção. E vivi também muitos momentos bons e não tão bons. Essa Copa do Mundo veio, com certeza, para coroar, porque a gente batalha tanto para estar ali, para chegar e para se manter, o que ainda é mais difícil, visto que a gente tem um arsenal muito amplo de meninas — contou Diana.

Natural de Caxias do Sul, Diana Santos iniciou sua paixão pelo esporte ainda criança, jogando futebol com o irmão. Aos 13 anos, tentou a carreira no futebol de campo pelo Juventude, mas viu o sonho interrompido com o fim da equipe feminina.

Então, migrou para o futsal, onde se destacou pelo Independente e pelo time do Colégio Cristóvão de Mendoza, acumulando experiência em torneios escolares. Aos 15 anos, mudou-se para Estância Velha para jogar pelo Chimarrão, onde participou da Taça Brasil e chamou atenção do Kindermann, conquistando seus primeiros títulos em 2008 e 2009.

A virada na carreira veio em 2010, com a transferência para o Barateiro, de Brusque, uma das principais equipes do país. Atuando como fixa, Diana chegou à seleção brasileira e passou a ser reconhecida como um talento promissor do futsal nacional. Desde 2021, ela defende o Bitonto, da Itália, consolidando sua trajetória internacional e reafirmando o sucesso de uma carreira construída com dedicação e superação.

— Eu espero conseguir esse primeiro título do mundial. Eu pretendo jogar enquanto eu conseguir aguentar, quem sabe daqui para a gente, jogar um segundo mundial também. Tenho planos de voltar para o Brasil para encerrar a carreira. Não penso em parar, mas quero continuar enquanto eu conseguir estar aqui — finalizou.

Amistosos e Copa do Mundo

A seleção realizará amistosos contra a Nova Zelândia, marcados para os dias 25 e 27 de outubro, às 20h30min, no Ginásio Jones Minosso, em Lages. Após essa etapa, a delegação segue para a Granja Comary, no Rio de Janeiro, depois para a Tailândia, e finalmente desembarca nas Filipinas, sede da competição.

O Brasil está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Itália, Irã e Panamá. A estreia da seleção está marcada para o dia 23 de novembro, um domingo, às 8h30min (horário de Brasília).