Conheça mais sobre a atleta de Caxias do Sul que representará o Brasil na Copa do Mundo de Futsal

Diana Santos, 33 anos, defende o Bitonto, da Itália, nas últimas quatro temporadas. Desde 2012, veste a camisa da seleção brasileira

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

