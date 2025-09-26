São Lourenço x ACBF: onde assistir e o que vale a partida pela última rodada da Liga Nacional de Futsal

ACBF não perde há 12 jogos na LNF. Lucka Cyríaco / ACBF / Divulgação

A ACBF terá seu último compromisso na primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF) neste sábado (27), às 19h, na Arena São Lourenço, em São Lourenço do Oeste-SC. Toda a 23ª rodada terá os seus jogos na mesma data e horário, e vai definir quais serão os confrontos das oitavas de final da competição.

A equipe do técnico Peri Fuentes já está classificada e aparece em 11º lugar, com 35 pontos, e um aproveitamento de 53%. Já é certo que o time fará o segundo duelo das oitavas fora de casa, já que não pode mais avançar como um dos oito melhores times da etapa inicial. Mesmo assim, ainda poderá melhorar sua colocação na tabela.

Já os catarinenses ocupam a 18ª posição, com 26, e ainda luta pela última vaga na próxima fase com Umuarama, 16º, que tem 27, e Esporte Futuro, também com 26.

Até aqui, a ACBF acumula oito vitórias, 11 empates e só três derrotas. A equipe está invicta na LNF há 12 jogos, quando teve oito empates e quatro vitórias. A última derrota pela liga foi em 28 de junho, contra o Praia Clube-MG, fora de casa, por 1 a 0.

No momento, pela classificação antes da última rodada, a ACBF estaria enfrentando no primeiro mata-mata o Campo Mourão-PR, sexto colocado.

Onde assistir São Lourenço x ACBF

A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube e do canal Goat.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada por 24 equipes em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.