São José x ACBF: onde assistir a partida pela Liga Nacional de Futsal

Equipe de Carlos Barbosa quer se reencontrar com as vitórias. Porthus Junior / Agencia RBS

Na reta final da primeira fase da Liga Nacional de Futsal, a ACBF tem mais um compromisso fora de casa nesta sexta-feira (5). O time de Carlos Barbosa entra em quadra às 19h, contra o São José, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.

O duelo é válido pela 20ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). Restam quatro partidas para o final da etapa classificatória e o time do técnico Peri Fuentes precisa vencer para confirmar a classificação à próxima fase.

O time de Carlos Barbosa chega ao confronto após quatro empates seguidos. O curioso é que a ACBF tem nove jogos de invencibilidade, mas com sete empates e duas vitórias. Assim, o time caiu na tabela e inicia a rodada na 14ª colocação, com 28 pontos. O Esporte Futuro, 17º e primeiro fora da zona de classificação, tem 23.

Já o São José não tem mais chances de classificação. Com apenas 10 pontos em 19 rodadas, venceu só duas vezes na competição nacional. Além disso, são oito derrotas seguidas na LNF.

Onde assistir Joaçaba x ACBF

O torcedor poderá acompanhar Joaçaba x ACBF ao vivo pelos canais LNFTV no YouTube e Goat.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.