ACBF x Magnus: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

ACBF defende 11 partidas de invencibilidade na LNF. Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

A ACBF terá pela frente neste sábado (20) um dos seus principais rivais na Liga Nacional de Futsal (LNF). A partir das 18h30min, a equipe gaúcha recebe o Magnus/Sorocaba, no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa. O duelo é válido pela 22ª e penúltima rodada da fase classificatória.

Os dois times estão garantidos nas oitavas de final, mas buscam a vitória para garantir uma melhor posição na tabela. Sob o comando do técnico Peri Fuentes, a equipe laranja ocupa a 12ª colocação com 34 pontos. O terceiro triunfo seguido poderia colocar o time até no sétimo lugar. Nas duas últimas partidas, a ACBF venceu o São José-SP, por 3 a 0, e o Cascavel, por 3 a 1.

A ACBF está invicta nas últimas 11 partidas pela LNF, e acumulou sete empates e quatro vitórias. A última derrota pela LNF foi em 28 de junho, contra o Praia Clube-MG, fora de casa, por 1 a 0.

Já o Magnus disputa a liderança ponto a ponto com o Atlântico e o Praia Clube. O time de Sorocaba (SP) é o vice-líder com 50 pontos, com 16 vitórias, dois empates e três derrotas. Só está atrás da equipe de Erechim pelo saldo de gols.

O último encontro entre as equipes na serra gaúcha ocorreu em 2023, quando o Magnus venceu a ACBF por 2 a 1.

Os ingressos para o jogo já estão à venda no site acbf.tri.rs, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Crianças de até 14 anos têm acesso gratuito, desde que acompanhadas por um responsável. A expectativa é de que o Centro Municipal de Eventos receba o maior público da atual temporada.

Onde assistir ACBF x Pato Fusal

O torcedor poderá acompanhar ACBF x Cascavel ao vivo pelos canais LNFTV no YouTube e Goat.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada por 24 equipes em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.