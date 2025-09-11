Futsal

Notícia

ACBF x Cascavel: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Confronto pela 21ª rodada da competição e acontece no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

