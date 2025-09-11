ACBF x Cascavel: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Barbosinha (D) é o artilheiro da equipe de Carlos Barbosa na LNF> Porthus Junior / Agencia RBS

A ACBF volta a atuar pela Liga Nacional de Futsal (LNF) nesta sexta-feira (12), às 19h, quando recebe o Cascavel-PR no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa. O duelo é válido pela 21ª rodada da competição nacional. O confronto é direto na luta por posições na classificação e promete ser um dos mais equilibrados da rodada.

Sob o comando do técnico Peri Fuentes, a equipe laranja ocupa a 12ª colocação com 31 pontos. Uma vitória em casa confirma a classificação de forma antecipada aos playoffs. Após uma sequência de empates, o time venceu o São José-SP na última rodada, fora de casa, por 3 a 0.

O curioso é que a ACBF está invicta nas últimas 10 partidas pela LNF, mas acumulou sete empates e três vitórias. A última derrota foi em 28 de junho, contra o Praia Clube-MG, fora de casa, por 1 a 0.

Já o Cascavel vem de duas vitórias seguidas e ocupa o sétimo lugar da tabela, com 35 pontos, sendo 10 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Restam três rodadas para o final da primeira fase.

Os ingressos para ACBF x Cascavel já estão à venda no site acbf.tri.rs, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Crianças de até 14 anos têm acesso gratuito, desde que acompanhadas por um responsável.

Onde assistir ACBF x Pato Fusal

O torcedor poderá acompanhar ACBF x Cascavel ao vivo pelos canais LNFTV no YouTube e Goat.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada por 24 equipes em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.