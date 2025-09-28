ACBF vence o São Lourenço e encara o Corinthians nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Lucka Cyríaco / ACBF, Divulgação

A ACBF fechou a primeira fase com vitória e vai enfrentar o Corinthians nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). O primeiro duelo será em Carlos Barbosa e a volta na capital paulista.

Na despedida da etapa classificatória, o time de Carlos Barbosa manteve a invencibilidade, que agora chega a 13 jogos, e bateu o São Lourenço, em Santa Catarina, por 3 a 0.

Os gols saíram na segunda etapa. Juninho marcou duas vezes e Barbosinha fechou o placar no minuto final, quando o adversário já atuava com o goleiro linha.

A ACBF fechou a primeira fase na 11ª colocação, com 38 pontos em 23 partidas. Foram nove vitórias, 11 empates e três derrotas. Já o Timão teve 12 vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 42 pontos.

Oitavas de final