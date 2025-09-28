Futsal

Duelo definido
Notícia

ACBF vence o São Lourenço e encara o Corinthians nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Equipe de Carlos Barbosa acumula 14 partidas de invencibilidade na competição nacional. Na próxima fase, decisão será fora de casa

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

