ACBF empata com o Magnus no penúltimo jogo da primeira fase da Liga Nacional

Equipe de Carlos Barbosa não conseguiu vencer com o apoio do torcedor. Lucka Cyríaco / ACBF, Divulgação

No duelo entre duas equipes tradicionais do futsal brasileiro, a ACBF somou mais um empate, o 11º nesta primeira fase da Liga Nacional de Futsal. O 1 a 1 diante do Magnus, na noite deste sábado (20), em Carlos Barbosa, foi válido pela 22ª rodada, a penúltima da etapa classificatória.

Com o resultado no Centro Municipal de Eventos, que recebeu grande público, a ACBF está na 11ª colocação, com 35 pontos. Na última rodada da primeira fase, o time de Peri Fuentes, já garantido nas oitavas de final, encara o São Lourenço-SC, fora de casa, no dia 27 de setembro, às 19h.

O clássico teve a ACBF melhor no começo da partida. Apesar da pressão nos minutos iniciais, com direito a bola na trave chutada por Barbosinha, o gol só saiu aos nove minutos, quando o Magnus começava a ameaçar mais. O goleiro Pedro Bianchini avançou para a quadra de ataque e finalizou cruzado. O mesmo Barbosinha desviou de cabeça e a bola parou nas redes: 1 a 0 para os donos da casa. O 17º gol do pivô na LNF.

Ainda na primeira etapa, as grandes defesas de Pedro Bianchini garantiram a manutenção do resultado. No segundo tempo, os dois times criaram boas oportunidades, mas os paulistas foram mais eficientes. Em jogada individual, Mendonça recebeu na ala direita, driblou Pedro Bianchini e fez o gol do empate, aos 12 minutos.