Futsal

Tudo igual
Notícia

ACBF empata com o Magnus no penúltimo jogo da primeira fase da Liga Nacional

Equipe de Carlos Barbosa saiu na frente, mas não conseguiu segurar a vitória no segundo tempo. Time amplia invencibilidade para 12 jogos

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS