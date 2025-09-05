ACBF derrota o São José e acaba com sequência de empates na Liga Nacional de Futsal

A ACBF acabou com a sequência de empates na reta final da primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF). Na noite desta sexta-feira (5), em duelo pela 20ª rodada, o time de Carlos Barbosa derrotou o São José por 3 a 0, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.
Agora, restam três partidas para o final da etapa classificatória e o time laranja subiu na tabela, com 31 pontos em 20 jogos, ficando momentaneamente na 8ª colocação. São sete vitórias, dez empates e três derrotas no campeonato.
O próximo desafio na LNF será contra o Cascavel, em Carlos Barbosa, na próxima sexta-feira, dia 12, às 19h, no Centro Municipal de Eventos.
No interior paulista, o time do técnico Peri Fuentes começou a partida com Pedro Bianchini, Daniel, Bruno Iacovino, Marcolla e Barbosinha. E, logo aos dois minutos, o pivô e artilheiro da ACBF na liga puxou o contra-ataque e serviu Bruno Iacovino, que chutou de bico para fazer 1 a 0.
Em um duelo franco e com o goleiro David, do São José, atuando adiantado em muitos momentos, a ACBF era mais eficiente e Bruno Iacovino e Barbosinha só não ampliaram porque pararam em grandes defesas do arqueiro rival. Já o time paulista teve boas chances em contra-ataques, mas errou na hora de definir as jogadas. Com isso, o placar se manteve até o fim do primeiro tempo.
Na segunda etapa, o jogo seguiu equilibrado e a ACBF só foi ampliar o placar aos oito minutos. O ala Murilo encontrou Juninho na ala esquerda e o pivô finalizou na saída do goleiro, que não conseguiu fazer a defesa: 2 a 0.
Logo na sequência, em jogada de escanteio ensaiada, Barbosinha acertou o ângulo de Deivid e marcou seu 15º gol na competição. Já com o São José utilizando o goleiro-linha, a ACBF soube segurar o resultado e voltar a comemorar uma vitória longe de casa.