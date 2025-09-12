ACBF derrota o Cascavel e confirma classificação à segunda fase da Liga Nacional de Futsal

Barbosinha (9) marcou mais um gol pela equipe gaúcha. Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

A ACBF parece crescer no momento certo da ediçaõ 2025 da Liga Nacional de Futsal (LNF). Após uma sequência de empates, o time de Carlos Barbosa chegou a sua segunda vitória consecutiva ao derrotar o Cascavel-PR por 3 a 1, na noite desta sexta-feira (12).

O duelo, realizado no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa, foi válido pela 21ª rodada da competição nacional. Restando duas partidas para o fim da etapa classificatória, a ACBF garantiu sua vaga na próxima fase e chegou aos 34 pontos, subindo para a primeira página da tabela, na 8ª posição. Além disso, alcançou a marca de 11 jogos de invencibilidade, com sete empates e quatro vitórias na sequência.

Na penúltima partida da fase classificatória, o desafio do time de Peri Fuentes será contra o Magnus, de Sorocaba (SP), no sábado (20), às 18h30min, novamente em Carlos Barbosa. A última rodada será no dia 27, contra o São Lourenço-SC, fora de casa.

O JOGO

No duelo contra o Cascavel, o jogo praticamente se definiu no primeiro tempo. Com uma grande atuação, a ACBF abriu 3 a 0. Aos seis minutos, após cobrança ensaiada de escanteio, Bruno Iacovino finalizou e Barbosinha desviou para as redes, no 16º gol dele na LNF.

Aos 11, em outra jogada ensaiada, Murilo apareceu entre os defensores e fez o segundo da ACBF. Quando restavam pouco mais de três minutos, o jovem Marcolla acertou um chutaço no ângulo do goleiro e ampliou.

Na segunda etapa, já com o goleiro-linha em quadra, o Cascavel descontou com Carlão. Porém, o gol foi insuficiente para uma recuperação dos paranaenses.







