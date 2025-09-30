Futsal

Oitavas de final
Notícia

ACBF conhece datas e horários dos duelos com o Corinthians pela Liga Nacional

Equipe de Peri Fuentes recebe o time paulista no primeiro jogo, no Centro de Eventos, e decidirá a vaga em São Paulo

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

