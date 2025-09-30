ACBF conhece datas e horários dos duelos com o Corinthians pela Liga Nacional

A Liga Nacional de Futsal (LNF) confirmou nesta segunda-feira (29) as datas dos confrontos das oitavas de final da competição. A ACBF vai enfrentar o Corinthians, com o primeiro duelo em Carlos Barbosa e o segundo em São Paulo.
A partida de ida está confirmada para 12 de outubro, domingo, às 11h, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. A volta ocorre na sexta-feira seguinte, dia 17, às 20h30min, no Ginásio Wlamir Marques, na capital paulista.
Na primeira fase, a ACBF terminou na 11ª colocação, com 38 pontos em 23 partidas. Foram nove vitórias, 11 empates e três derrotas. Além disso, está com 14 jogos de invencibilidade. Já o Timão teve 12 vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 42 pontos.
A disputa das oitavas de final inicia no dia 10 de outubro e vai até o dia 25.
Oitavas de final
Jogos de ida
10/10 (sexta-feira)
- 19h - Santo André x Magnus
- 20h30min - Marreco x Cascavel
11/10 (sábado)
- 19h - Pato Futsal x Campo Mourão
- 20h30min - Foz Cataratas x Praia Clube
12/10 (domingo)
- 11h - ACBF x Corinthians
14/10 (terça-feira)
- 20h - Umuarama x Atlântico
15/10 (quarta-feira)
- 20h - Vélez Camaquã x Joinville
16/10 (quinta-feira)
- 20h - Minas x Jaraguá
Jogos de volta
17/10 (sexta-feira)
- 19h - Praia Clube x Foz Cataratas
- 20h30min - Corinthians x ACBF
18/10 (sábado)
- 17h - Cascavel x Marreco
19/10 (domingo)
- 14h - Campo Mourão x Pato Futsal
20/10 (segunda-feira)
- 20h - Atlântico x Umuarama
22/10 (quarta-feira)
- 20h - Magnus x Santo André
23/10 (quinta-feira)
- 20h - Joinville x Vélez Camaquã
25/10 (sábado)
- 17h - Jaraguá x Minas