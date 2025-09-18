Futsal

Nome emblemático
Notícia

ACBF celebra 50 anos com Clovis Tramontina de volta à presidência em 2026

Clube de Carlos Barbosa reconhece a importância da data e a ligação direta do empresário e fundador com a origem e trajetória da entidade

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

