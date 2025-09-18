ACBF celebra 50 anos com Clovis Tramontina de volta à presidência em 2026

Clovis Tramontinha é fundador e presidente de honra vitalício da ACBF. Antonio Valiente / Agencia RBS

Na largada da comemoração aos 50 anos da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF), que serão completados na próxima temporada, o empresário Clovis Tramontina, fundador do clube e Presidente de Honra Vitalício, foi confirmado como presidente da diretoria executiva para 2026. O anúncio oficial ocorreu nesta quinta-feira (18), marcando um retorno simbólico à liderança da equipe em um ano histórico.

Embora o estatuto da ACBF determine que o vice-presidente assuma o comando em caso de mudança — neste caso, Marcos Schneider —, a diretoria optou por convidar Tramontina para ocupar o cargo, reconhecendo a importância da data e sua ligação direta com a origem e trajetória do clube. Atualmente, a presidência está sob responsabilidade de Bolívar Zuanazzi.

— Nós vamos fazer um trabalho para conquistar a torcida novamente. Nós vamos ter uma equipe competitiva. Essa comissão técnica irá permanecer e montar uma equipe competitiva. Ganhar ou perder faz parte do esporte. Nós temos que ser competitivos, lutar pela vitória. Nós temos que construir uma ACBF do futuro, não do passado — comentou Clovis Tramontina.

Tramontina já foi presidente da ACBF durante sete anos (1976, 1977, 1986, 1987, 1990, 1993 e 1995). O clube projetou Carlos Barbosa internacionalmente com conquistas expressivas no futsal. O impacto foi tão significativo que a cidade da Serra Gaúcha recebeu o título de Capital Nacional do Futsal, reconhecido por lei federal.

— A ACBF é uma das maiores instituições da nossa região. Se nós considerarmos funcionários, diretoria, comissão técnica, atletas, alunos, são quase 1.000 pessoas. É algo importante. Temos um lado social fundamental — finalizou Clovis Tramontina