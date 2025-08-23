Joaçaba x ACBF: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Na próxima segunda-feira (25), às 19h, a ACBF volta à quadra para enfrentar o Joaçaba, em partida válida pela 18ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). O duelo será realizado no Centro de Eventos da Unoesc, em Joaçaba, Santa Catarina.
O time de Carlos Barbosa chega ao confronto após um empate sem gols contra o Pato, jogando em casa. Apesar do tropeço, a equipe mantém uma sequência invicta de sete jogos na competição, com cinco empates e duas vitórias. Com esse desempenho, inicia a rodada na 10ª colocação na tabela, somando 26 pontos e um aproveitamento de 51%.
Já o Joaçaba vive um momento delicado. Na rodada anterior, foi derrotado por 5 a 1 pelo Cascavel, fora de casa. Nos últimos 10 compromissos, os catarinenses conquistaram apenas uma vitória, o que os deixa na 21ª posição da Liga, com apenas 10 pontos acumulados.
O confronto tem a ACBF buscando consolidar sua vaga entre os primeiro classificados e o Joaçaba na tentativa de reagir para escapar das últimas posições.
Onde assistir Joaçaba x ACBF
O torcedor poderá acompanhar Joaçaba x ACBF ao vivo pelos canais LNFTV no YouTube e Goat.