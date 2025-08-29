Futsal

Em casa
Notícia

Como chega a ACBF para o clássico diante do Atlântico pela Liga Nacional de Futsal

Equipe de Carlos Barbosa tem oito jogos de invencibilidade na competição e empatou os últimos três duelos

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

