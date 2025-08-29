Como chega a ACBF para o clássico diante do Atlântico pela Liga Nacional de Futsal

Pivô Barbosinha é o artilheiro da equipe na Liga Nacional. Porthus Junior / Agencia RBS

Faltando cinco rodadas para o encerramento da primeira fase da Liga Nacional de Futsal, a ACBF reencontra o Atlântico, neste sábado (30), às 17h, em Carlos Barbosa. Com a 11ª colocação na tabela, somando 27 pontos, o desempenho, até aqui, é considerado abaixo das expectativas para um clube com o histórico competitivo.

Apesar da posição intermediária, a equipe laranja vive um momento de estabilidade: são oito jogos de invencibilidade na competição. No entanto, os últimos três compromissos terminaram empatados — contra Campo Mourão, Pato e Joaçaba — o que evidencia certa dificuldade em transformar boas atuações em vitórias.

— Acredito que nós oscilamos muito nesses jogos da Liga Nacional, na reta final, principalmente na marcação de goleiro-linha, onde nós estávamos ganhando em vários jogos. Temos que encontrar esse equilíbrio. A gente vai conseguir fazer grandes jogos que se encaminham para a reta final — comentou o pivô Barbosinha, artilheiro da equipe na LNF com 14 gols.

O próximo desafio será o clássico diante do Atlântico, adversário que tem sido um obstáculo recente para a ACBF. A última vitória sobre o rival na Liga Nacional aconteceu em 2022, por 2 a 1, em Carlos Barbosa. Desde então, foram duas derrotas na fase classificatória, em 2023 e 2024.

— É um momento que é a reta final da primeira fase da Liga Nacional. A gente está numa posição desconfortável, é uma posição que a gente não está satisfeito muito por questões nossas, por situações nossas, de deixarmos escapar alguns pontos finais. Sabemos que é o Atlântico um grande adversário, certeza de um grande jogo. Tem sim um componente diferente porque é o nosso principal rival aí nos últimos anos, é um adversário que vem fazendo excelentes campanhas, nos últimos anos — analisou o técnico Peri Fuentes.

O retrospecto recente é ainda mais desfavorável: em 2025, os dois times já se enfrentaram três vezes — pela Copa do Brasil e pela Supercopa — e o Atlântico levou a melhor em todas as ocasiões. O confronto direto, portanto, representa mais do que três pontos: é uma oportunidade para a ACBF retomar a confiança diante de um rival indigesto.

— Pela nossa situação incômoda na tabela, a gente deixou escapar alguns pontos, e poderíamos estar numa situação mais confortável e brigando numa parte bem mais acima. Isso nos coloca, sim, numa condição de mais pressão, mas ao mesmo tempo é um desafio, e o desafio é importante para o crescimento, para a evolução da equipe, e também de amadurecer — admitiu o técnico Peri Fuentes.



