Com lei do ex, ACBF leva gol no último segundo e cede empate ao Joaçaba na Liga Nacional

A ACBF deixou, mais uma vez, a vitória escapar na Liga Nacional de Futsal (LNF). Na noite desta segunda-feira (25), no Centro de Eventos da Unoesc, em Santa Catarina, o time de Carlos Barbosa levou um gol no último segundo de jogo e cedeu o 3 a 3 para o Joaçaba.
Com o nono empate na competição, a ACBF ocupa agora a 11ª posição, com 27 pontos. O time do técnico Peri Fuentes agora ampliou a sequência invicta para oito jogos, mas com seis empates e duas vitórias.
O próximo desafio na LNF será o clássico gaúcho contra o Atlântico, sábado (30), às 18h30min, em Carlos Barbosa.
Após um atraso de mais de 20 minutos, por conta da ausência da ambulância no ginásio, a partida em Santa Catarina começou com um gol no começo. Logo aos 45 segundos, Evandro roubou a bola na quadra de defesa e avançou livre para colocar entre as pernas de Pedro Bianchini e fazer 1 a 0 para os donos da casa.
A partir da desvantagem, a ACBF passou a ter um maior controle da posse de bola. Porém, o empate só saiu aos sete minutos. Em boa triangulação, Bruno Iacovino encontrou Daniel na área e o fixo, com uma linda cavadinha, encobriu o goleiro Kauan: 1 a 1.
Os minutos seguintes foram de uma ACBF melhor em quadra, mas sem conseguir converter as grandes oportunidades criadas, especialmente com Marcolla, Barbosinha e Bruno Iacovino. Mesmo com a pressão, os times foram para os vestiários com o empate no placar.
Na segunda etapa, a ACBF conseguiu ser mais efetiva. Em um erro na saída de jogo do Joaçaba, Wagner Júnior fez o segundo para o time visitante. Logo depois, em contra-ataque rápido, Daniel fez a assistência e Alves só desviou para o gol: 3 a 1 ACBF.
Quando a vitória parecia encaminhada, o técnico Morruga mandou à quadra o goleiro-linha e o Joaçaba descontou com Kiuan. No último lance da partida, no segundo final, Léo Gil, ex-ACBF, finalizou, a bola desviou em Barbosinha e entrou: 3 a 3.