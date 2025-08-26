Futsal

Com lei do ex, ACBF leva gol no último segundo e cede empate ao Joaçaba na Liga Nacional

Equipe de Carlos Barbosa chegou ao nono empate na competição nacional, sendo o terceiro seguido. Com isso, ocupa apenas a 11ª colocação na tabela

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

