ACBF x Pato Futsal: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Equipe comandada por Peri Fuentes buscará a sétima vitória na Liga Nacional. Lucka Cyríaco / ACBF / Divulgação

A ACBF volta às quadras neste sábado (16), às 17h, para enfrentar o Pato Futsal no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa, pela 17ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). O confronto é direto na luta por posições na classificação e promete ser um dos mais equilibrados da rodada.

Sob o comando do técnico Peri Fuentes, a equipe da Serra Gaúcha ocupa a 10ª colocação com 25 pontos. Já o Pato aparece logo atrás, em 12º lugar, com 23. Na última rodada, a ACBF empatou fora de casa contra o Campo Mourão, mantendo uma sequência de seis jogos de invencibilidade. O Pato, por sua vez, vive ótimo momento também: são sete partidas sem derrota e três vitórias consecutivas.

A Liga Nacional de Futsal segue com alto nível técnico e disputas acirradas. Com 24 equipes em grupo único, a competição teve a tabela invertida em relação à temporada passada, mas manteve a ordem das rodadas.

Os 16 melhores colocados avançam para as oitavas de final, o que torna cada ponto disputado ainda mais valioso.

Os ingressos já estão à venda no site tri.rs, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Crianças de até 14 anos têm acesso gratuito, desde que acompanhadas por um responsável. Os portões serão abertos às 16h, e a organização recomenda que os torcedores cheguem cedo para evitar filas. Sócios com mensalidades em dia têm entrada livre mediante apresentação da carteirinha.

Onde assistir ACBF x Pato Fusal

O torcedor poderá acompanhar ACBF x Pato Futsal ao vivo pelos canais LNFTV no YouTube, Goat e Band Sports.