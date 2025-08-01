Futsal

Em Carlos Barbosa
ACBF x Foz Cataratas: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Confronto será no domingo (3), às 14h, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

