ACBF x Foz Cataratas: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

ACBF volta a jogar em casa na Liga Nacional. Lucka Cyríaco / ACBF / Divulgação

A ACBF volta à quadra no domingo (3), às 14h, para enfrentar o Foz Cataratas, em partida válida pela 15ª rodada da Liga Nacional. O duelo acontece no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, e promete ser decisivo na briga por uma vaga na próxima fase da competição.

Na rodada anterior, a equipe laranja empatou fora de casa com o Umuarama, em 2 a 2, resultado que manteve o time na 12ª colocação, com 21 pontos. A campanha tem sido marcada por altos e baixos, mas a ACBF segue firme na luta por uma das 16 vagas nas oitavas de final.

O adversário da vez, Foz Cataratas, chega embalado após vencer o Cascavel por 2 a 0 em casa. Com 20 pontos, os paranaenses ocupam a 13ª posição na tabela e estão colados na ACBF, o que torna o confronto direto ainda mais importante para ambos os lados.

A Liga Nacional de Futsal conta com 24 equipes que se enfrentam em grupo único, com a tabela invertida em relação à temporada passada. A ordem das rodadas foi mantida, e os 16 melhores colocados avançam para a segunda fase, as oitavas de final.

Onde assistir ACBF x Foz Cataratas