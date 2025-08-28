ACBF x Atlântico: saiba como comprar ingresso para o clássico gaúcho pela Liga Nacional

ACBF e Atlântico voltam a se enfrentar em Carlos Barbosa. Lucka Cyríaco / ACBF / Divulgação

A expectativa é grande para o clássico gaúcho entre ACBF e Atlântico, válido pela 19ª rodada da Liga Nacional de Futsal 2025. O confronto acontece neste sábado (30), às 17h, em Carlos Barbosa. A equipe da casa ocupa atualmente a 11ª posição na tabela, com 27 pontos, enquanto o time de Erechim chega como vice-líder, somando 43 pontos na competição.

Os ingressos para a partida já estão disponíveis e podem ser adquiridos em pontos físicos como o Supermercado Santa Clara, a Lancheria Original e a Loja Paixão Laranja. Para quem prefere comodidade, a compra online está liberada pelo site acbf.tri.rs. Os valores são de R$ 30 para entrada inteira e R$ 15 para meia-entrada. Sócios da ACBF e crianças de até 14 anos têm acesso gratuito.

Além disso, o plano Sócio Torcedor da ACBF segue disponível e garante entrada em todos os jogos em casa durante a temporada. O valor é de R$ 220,00 à vista ou parcelado em seis vezes de R$ 50,00. Mais informações podem ser obtidas no site acbf.com.br/socio ou diretamente com a sede administrativa pelo telefone e WhatsApp (54) 3461-3411.

Com a rivalidade em alta e a diferença de posições na tabela, o duelo promete. A ACBF não vence o Atlântico, pela Liga Nacional, desde 2022, quando fez 2 a 1 em Carlos Barbosa. No ano seguinte e em 2024 foram duas derrotas da equipe laranja, todas na primeira fase.

Neste ano, foram três confrontos e três vitórias do Atlântico, na Copa do Brasil e na SuperCopa Gramado.

Além disso, o time de Carlos Barbosa busca a recuperação na competição. Os últimos três jogos foram com empates. Ao mesmo tempo, a ACBF tem uma invencibilidade de oito partidas na Liga Nacional. Por outro lado, o Atlântico tem uma sequência de quatro vitórias seguidas no torneio nacional e é o vice-líder.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

Onde assistir