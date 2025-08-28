Futsal

Em Carlos Barbosa
Notícia

ACBF x Atlântico: saiba como comprar ingresso para o clássico gaúcho pela Liga Nacional

Confronto é válido pela 19ª rodada da competição e acontece neste sábado (30), às 17h

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

