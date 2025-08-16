ACBF volta a tropeçar em casa e fica no empate sem gols com o Pato pela Liga Nacional

A ACBF voltou a tropeçar em casa na Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste sábado (16), o time do técnico Peri Fuentes ficou no empate sem gols com o Pato Futsal, em duelo pela 17ª rodada da competição. A partida foi realizada no Centro Municipal Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.
Foi o oitavo empate da Laranja Mecânica na competição nacional e a sétima partida seguida sem derrotas. A ACBF agora tem 26 pontos, com seis vitórias e três derrotas.
O próximo compromisso da equipe gaúcha pela LNF será contra o Joaçaba, em Santa Catarina, na segunda-feira, dia 25, às 19h.
A primeira etapa foi de poucas chances claras de gol. A ACBF até finalizou mais do que o adversário (16 a 10), mas não conseguiu balançar as redes. Por outro lado, o Pato chegava com velocidade nos contra-ataques, mas não era efetivo.
No segundo tempo, as defesas continuaram prevalecendo nos minutos iniciais. O time paranaense teve uma grande chance aos 10 minutos, quando Maicon chegou a driblar o goleiro, mas Ângelo se recuperou e fez a defesa para evitar o gol.
Na reta final da partida, a ACBF passou a pressionar e criou grande oportunidade quando restavam três minutos. Em cobrança de falta ensaiada, Bruno Iacovino finalizou cruzado e Barbosinha não alcançou, quase na linha da meta.
Nos últimos segundo, Wagner Júnior ainda tentou a finalização rasteira, mas a bola passou rente à trave. Nada de gols em Carlos Barbosa.