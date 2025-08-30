Futsal

Em Carlos Barbosa
ACBF e Atlântico empatam em clássico gaúcho pela Liga Nacional de Futsal

Time do técnico Peri Fuentes chegou à quarta igualdade seguida na competição e segue na parte intermediária da tabela. Rival de Erechim está na vice-liderança

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

