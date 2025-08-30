ACBF e Atlântico empatam em clássico gaúcho pela Liga Nacional de Futsal

Alves (E) marcou o gol da equipe de Carlos Barbosa. Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

No duelo entre as duas principais forças do futsal gaúcho, ACBF e Atlântico ficaram no 1 a 1, neste sábado (30), no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa. Suelton abriu o placar para os visitantes e Alves deixou tudo igual.

Foi o quarto empate seguido da equipe laranja e o décimo na competição. Na campanha, o time tem agora 28 pontos, na 10ª posição, com seis vitórias e três derrotas. Já o Galo de Erechim tem 44 pontos e segue na vice-liderança.

Agora restam quatro rodadas para o encerramento da primeira fase da Liga Nacional de Futsal. Na próxima rodada, a ACBF enfrenta o São José, sexta-feira (5), em São Paulo. O Atlântico recebe o São Lourenço, sábado (7), em Erechim.

Logo aos três minutos, na primeira chegada do Atlântico, Suelton recebeu próximo da área após cobrança de lateral, girou e finalizou para a defesa parcial de Pedro Bianchini. No rebote, o próprio Suelton finalizou forte, sem chances para o goleiro da ACBF: 1 a 0 para os visitantes.

Atrás do placar, a equipe da casa passou a pressionar. O Galo de Erechim teve grande chance no contra-ataque, com Batalha, mas finalizou para fora. De tanto insistir, a ACBF empatou em uma jogada de marcação alta, recuperação, passe de Wagner Júnior e gol de Alves: 1 a 1.

Na reta final do primeiro tempo e no começo do segundo, o jogo seguiu equilibrado, mas com o predomínio das defesas. Em um clássico truncado e com muitos cartões amarelos, as chances apareceram nos minutos finais. Primeiro, Bruno Iacovino pediu pênalti após ser puxado na área. No contra-ataque rápido, Vilela obrigou Pedro Bianchini a fazer a defesa.

Restando 30 segundos, em jogada trabalhada, a ACBF criou sua principal chance da virada. Wagner Júnior finalizou para grande defesa de Alê Falcone, que ainda deu um tapa e tirou o rebote do pé de Marcolla.







