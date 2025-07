Umuarama x ACBF: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Barbosinha é o artilheiro da equipe na LNF com 11 gols.

A ACBF terá mais um desafio fora de casa nesta sexta-feira (25). Em confronto pela 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal , o time de Carlos Barbosa enfrenta o Umuarama , no Ginásio Amario Vieira, no interior paranaense. O jogo inicia às 20h.

Na última rodada, a ACBF goleou o Cruzeiro por 4 a 1, em Carlos Barbosa. Com o resultado, o time de Peri Fuentes avançou para a 11ª colocação, com 20 pontos, dois a menos que o Campo Mourão, que abre o G-8. O Umuarama é o 15º na tabela com 16 pontos.