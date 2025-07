Fora de casa, ACBF empata com o Umuarama pela Liga Nacional de Futsal

Time de Mithyuê somou mais um ponto como visitante. Lucka Cyríaco / ACBF, Divulgação

A ACBF continua com uma campanha oscilante na Liga Nacional de Futsal (LNF). Após vencer o Cruzeiro, na rodada anterior, em casa, a equipe de Carlos Barbosa ficou no empate em 2 a 2 com o Umuarama, no interior paranaense. O jogo foi realizado nesta sexta-feira (25).

Com o resultado, a ACBF fica com 21 pontos, na 11ª colocação. O time laranja só volta a atuar pela competição nacional no dia 3 de agosto, domingo, contra o Foz Cataratas, em Carlos Barbosa.

No final de semana, com a participação do sub-20, a ACBF terá dois compromissos nos torneios estaduais. Neste sábado (26) encara a SER Triunfo, fora de casa, pela Série Ouro. No dia seguinte, será vez de enfrentar o Lokomotiv, às 16h, em Palmeira das Missões.

O jogo

Em Umuarama, a primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e baixo aproveitamento nas finalizações. Em um erro da ACBF, aos 10 minutos, o time paranaense perdeu uma chance clara, sem goleiro. Pouco depois, Capinha recebeu como pivô, ganhou da marcação e chutou firme, no canto: 1 a 0 para os donos da casa. Foi o único gol antes do intervalo.

No segundo tempo, o time gaúcho até chegou a criar mais oportunidades, mas pecou muito nas finalizações nos primeiros minutos. O empate saiu apenas ao 10. Após uma sequência de chutes que foram desviados pela defesa, Bruno Iacovino aproveitou rebote e acertou o ângulo: 1 a 1.

A partir daí, o duelo ficou ainda mais equilibrado. E a ACBF foi mais eficiente. Quando restavam pouco mais de quatro minutos, Mithyuê arriscou um chute cruzado e Barbosinha, artilheiro da equipe na competição com 12 gols, desviou para as redes: 2 a 1.

Só que no minuto seguinte, Ângelo cometeu pênalti em Vitão. Capinha bateu forte e converteu, empatando a partida em 2 a 2. No lance derradeiro, Ângelo evitou a derrota para a ACBF.