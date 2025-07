Dracena x ACBF: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Marcolla é um dos jovens do elenco laranja nesta temporada.

A ACBF terá mais um desafio fora de casa nesta sexta-feira (11). Em confronto pela 12ª rodada da Liga Nacional de Futsal , o time de Carlos Barbosa enfrenta o Dracena , no ginásio Alaor Ferrari, no interior paulista. O jogo inicia às 20h30min.

Na última rodada, a ACBF empatou em 3 a 3 com o Joinville, em Carlos Barbosa. Com o resultado, o time de Peri Fuentes segue na 13ª colocação, com 16 pontos, três a menos que o Cascavel, que abre o G-8.