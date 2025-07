ACBF x Cruzeiro: onde assistir e tudo sobre a  partida pela Liga Nacional de Futsal

Time do técnico Peri Fuentes é 13º colocado.

A ACBF recebe o Cruzeiro neste sábado (19). Pela 13ª rodada da Liga Nacional de Futsal , o jogo inicia às 18h30min, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra.

Na última rodada, a ACBF empatou em 1 a 1 com o Dracena , fora de casa. O time de Peri Fuentes segue em 13 colocação, com 17 pontos, cinco a menos que o Campo Mourão, que abre o G-8.

Os ingressos para a partida contra o time mineiro podem ser adquiridos através do site da ACBF .

Onde assistir ACBF x Cruzeiro

A partida terá transmissão do canal da LNFTV e pelo Goat, ambos no YouTube.

Regulamento

A primeira fase é disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, jogando no formato mata-mata com ida e volta.