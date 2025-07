ACBF cede empate no fim para o Joinville e segue com retrospecto negativo em casa na LNF

Com isso, a equipe gaúcha continua com um retrospecto ruim em casa, sendo um dos cinco piores mandantes da competição. Até aqui, a ACBF venceu apenas uma das seis partidas que teve em Carlos Barbosa, contabilizando ainda três empates e duas derrotas. Na classificação geral, o time soma 16 pontos após 11 jogos, na 13ª colocação.

O duelo nesta terça-feira começou equilibrado e com o time da casa buscando mudar o retrospecto recente como mandante. Com uma marcação alta e mais intensidade, a equipe do técnico Peri Fuentes abriu o placar aos 13 minutos. Luis arriscou de pé esquerdo, a bola acertou a trave, bateu nas costas do goleiro Matheus e entrou: 1 a 0.