Após tropeço em casa, ACBF busca recuperação diante do Praia Clube

ACBF empatou, na última rodada com o Jaraguá-SC por 1 a 1, em Carlos Barbosa

Se dentro de casa, a campanha da ACBF é irregular, pela Liga Nacional, longe dos seus domínios, a história é diferente. O time de Carlos Barbosa entra em quadra, neste sábado (28), às 18h30min, diante do Praia Clube, na Arena G3, em Uberlândia-MG.

Atuando fora de Carlos Barbosa, a equipe do técnico Peri Fuentes está invicta e venceu os últimos três confrontos diante do Minas, Veléz de Camaquã e Santo André. Por outro lado, o Praia Clube tem a segunda melhor campanha da competição com 21 pontos e 100% jogando em Uberlândia. Foram cinco vitórias.