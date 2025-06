ACBF se recupera fora de casa e vence o Santo André na Liga Nacional de Futsal

Longe de casa, a ACBF continua recuperando os pontos perdidos diante do seu torcedor na Liga Nacional de Futsal. Na noite desta sexta-feira (13), pela oitava rodada, a equipe laranja derrotou o Santo André por 3 a 0, em confronto no interior paulista. Wagner Júnior, Camilo e Barbosinha marcaram os gols.

Com o resultado, a ACBF se recupera após a derrota para o Corinthians, em Carlos Barbosa, chega aos 14 pontos e sobe para a sétima colocação. No quarto duelo como visitante, foi a terceira vitória para o time, que segue invicto fora de casa.

Os comandados de Peri Fuentes só voltam a atuar pela LNF no dia 26, quarta-feira, contra o Jaraguá, em Carlos Barbosa. Antes, no domingo (15), às 20h30min, o desafio será contra o Guarani, pelo Gauchão de Futsal.

Sem o goleiro Pedro Bianchini, preservado por conta de uma pancada no joelho direito, Ângelo iniciou a partida desta sexta-feira como titular. Atuando fora de casa, a ACBF começou bem a partida. Com menos de três minutos, Daniel roubou a bola na quadra de ataque e rolou para Wagner Júnior deslocar o goleiro e fazer 1 a 0.

A partir daí, o jogo seguiu equilibrado, mas com muitos erros nas finalizações, o que fez o jogo ir para o intervalo sem novos gols.

No segundo tempo, o Santo André tentou acelerar mais o jogo e pressionar, mas foi a ACBF quem ampliou. Aos seis minutos, em contra-ataque rápido, Camilo tabelou com Bruno Iacovino e finalizou forte, no alto: 2 a 0 ACBF.