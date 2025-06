ACBF recebe o Jaraguá pela 9ª rodada da Liga Nacional

ACBF, do ala Daniel, entra em quadra nesta quarta-feira (25).

A Liga Nacional de Futsal (LNF) chega à 9ª rodada. A ACBF enfrenta o Jaraguá, nesta quarta-feira (25), às 19h, no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa. O time de Carlos Barbosa busca a segunda vitória seguida na competição.

Entretanto, a ACBF não faz boa campanha como mandante. Atuando em Carlos Barbosa, pela Liga Nacional, a ACBF tem quatro jogos e apenas uma vitória. Os últimos dois duelos em casa foram com derrotas para Corinthians e Marreco. Diante do Jaraguá, buscará a recuperação do fator local.