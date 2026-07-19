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Venda de carros novos cresce mais de 25% no primeiro semestre do ano em Caxias do Sul

Seguindo o mesmo ritmo, modelos eletrificados mais do que triplicam na comparação com o mesmo período do ano passado

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Bruno Tomé

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