Venda de carros novos cresce mais de 25% no primeiro semestre do ano em Caxias do Sul

Veículos no centro de Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

A venda de carros novos e de modelos eletrificados aqueceu o mercado automotivo de Caxias do Sul no primeiro semestre deste ano. Conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o emplacamento subiu mais de 25% no município em comparação com o mesmo período do ano passado.

Ou seja, foram comercializados 3.029 automóveis novos neste primeiro semestre contra 2.408 no ano passado. Entre todas categorias, a alta é de mais de 19% — 5.052 comercializados neste ano contra 4.241.

— Mesmo convivendo com juros elevados, restrições ao crédito em alguns segmentos e os reflexos da economia gaúcha, especialmente sobre o agronegócio, o setor demonstrou resiliência. O consumidor voltou às concessionárias, novas tecnologias ganharam espaço e o mercado segue mostrando capacidade de adaptação e crescimento — avaliou o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos (Sincodiv-RS), Jefferson Fürstenau.

Já no Estado, Fürstenau afirma que foi o melhor desempenho no semestre desde 2019. Foram 89.144 unidades emplacadas, entre automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos.

Naquele ano, 92.225 veículos tinham sido vendidos no primeiro semestre.

Eletrificados triplicam

Já na comparação de primeiro semestre, a venda de modelos eletrificados mais do que triplicou. No primeiro semestre de 2025, foram 352 modelos comercializados, enquanto em 2026, 1.139.

Nesse montante também são considerados os híbridos. No caso dos modelos 100% elétrico, foram comercializados 766 no primeiro semestre deste ano e 175 no mesmo período do ano passado.

Conforme o Sincodiv, no Estado, pela primeira vez, mais modelos 100% elétricos foram comercializados do que híbridos. O cenário, como visto acima, é o mesmo em Caxias do Sul.

— Poucas marcas hoje não trabalham com híbridos, pelo menos, e a grande maioria já tem elétricos e híbridos, e todo o mundo caminha para isso. Uma grande vantagem do mercado brasileiro foi a gente ter tido a oportunidade de ser "invadido" dessa forma, e a gente está reagindo rapidamente, com o consumidor e as próprias montadoras que estão dentro do Brasil, e aquelas que estão vindo na forma de importação, trabalhando forte dentro do mercado. É algo que a gente precisa entender cada vez mais, pois realmente tem um comportamento diferente do consumidor com relação a esse segmento — comentou o vice-presidente do Sincodiv-RS, Ambrosio Pesce Neto.

Somando automóveis e comerciais leves, foram 7.702 veículos elétricos emplacados no primeiro semestre no Estado, em comparação com 5.858 híbridos zero vendidos no mesmo período. As vendas de elétricos representam crescimento de 233,56% na comparação com os primeiros seis meses de 2025.

*Colaboração de Mathias Boni







