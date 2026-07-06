Universidade de Caxias do Sul lança projeto para impulsionar inovação em empresas afetadas pela enchente

Restar Serra foi criado após edital da Fapergs. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Está sendo coordenado pela Universidade de Caxias do Sul um projeto que tem como objetivo tornar mais resilientes empresas da Serra afetadas pela enchente de 2024 e desenvolver dois novos negócios com foco em tecnologia. A iniciativa, denominada Restart Serra, é liderada pela Agência de Inovação (UCSiNOVA).

Viabilizado por um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), o projeto foi dividido em três fases. A primeira, já concluída, consistiu no mapeamento de eventuais colaboradores econômicos e tecnológicos da região.

Essa etapa foi feita seguindo a metodologia do grupo de pesquisa Global Ecosystem Dynamics, integrante do Massachusetts Institute of Technology (MIT), e inclusive contou com a participação de pesquisadores da instituição dos Estados Unidos. Assim, as equipes mapearam tecnologias patenteadas de universidades e empresas da região e que podem ter algum tipo de utilidade para aquelas afetadas pelas enchentes.

A segunda etapa foi dividida em duas. Em uma delas, um edital que está em elaboração selecionará pelo menos 20 empresas que foram afetadas pela calamidade de 2024, e que vão passar por clínicas de inovação. Nesses grupos serão feitas mentorias e consultorias focadas em aumentar a resiliência das empresas a partir de ações voltadas à inclusão de inovação e tecnologia nos modelos de negócio. Para isso, precisam seguir alguns pré-requisitos, além de terem sido atingidas pela enchente, estarem configuradas como micro ou pequenas empresas e terem conexão com as tecnologias mapeadas, que são em quatro áreas: biotecnologia, software, engenharia, em especial a mecânica, e saúde.

— Eles vão olhar para todas essas tecnologias que nós temos, identificar quais se adequam melhor à sua realidade e nós vamos, então, aplicar uma metodologia para que eles possam implementar efetivamente essas tecnologias, essas inovações, para se tornarem mais resilientes. Isso vai até a metade do ano que vem. Aí, no final, vamos fazer a fase de aceleração — comenta o pesquisador da UCS e coordenador do projeto, Fábio Verruck.

Ainda durante a segunda etapa, serão promovidos quatro hackathons, sendo dois em Caxias do Sul, um em Bento Gonçalves e outro em Canela. O objetivo é criar, ao menos, dois negócios com base inovadora focados em soluções tecnológicas resilientes a desastres climáticos.

Esses encontros tratam-se de desafios para a criação de um produto, serviço ou tecnologia a partir de um determinado problema. O primeiro será nos dias 15 e 16 de agosto, em Caxias, e servirá para identificar e criar os novos negócios. Os outros encontros serão focados na aplicação da tecnologia em realidades empresariais, e ocorrem nos dias 26 e 27 de setembro, em Canela; 6 e 7 de outubro, em Bento Gonçalves; e 5 e 6 de dezembro, novamente em Caxias.

Fábio Verruck é pesquisador da UCS e coordenador do projeto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Por fim, a terceira fase consiste na conexão destas empresas com projetos de financiamento para que possam expandir as atividades.

— Na terceira etapa, nós vamos fazer uma fase de captação de recursos com as empresas. Eles elaboram um projeto de implementação dessa tecnologia, entendem a viabilidade e o custo de implementação e nós vamos fazer uma espécie de crowdfunding (financiamento coletivo) com essas empresas para angariar os recursos para que eles possam efetivamente fazer essa implementação.

Além de criar os dois novos negócios e auxiliar empresas afetadas pelos eventos climáticos de 2024, o coordenador do Restart Serra afirma que um dos objetivos é mostrar para empresas da Serra a importância de utilizar tecnologia para se tornarem mais resilientes.

— Talvez essas 20 empresas sejam o início, o ponto de partida, mas queremos abrir os olhos das empresas da região para tudo o que existe hoje de possibilidade. Então, queremos ajudar 20 empresas, queremos gerar dois negócios, mas a gente quer, além disso, mostrar que inovação e tecnologia podem tornar as empresas mais resilientes, deixar as empresas mais preparadas para as intempéries que venham a sofrer — opina.