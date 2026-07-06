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Universidade de Caxias do Sul lança projeto para impulsionar inovação em empresas afetadas pela enchente

Restart Serra foi desenvolvido com recursos da Fapergs e é composto por três etapas. Um edital, que está em elaboração, vai contemplar ao menos 20 empresas atingidas pela calamidade

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Marcos Cardoso

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