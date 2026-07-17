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Tarifaço dos EUA faz setor madeireiro da Serra frear contratações e aguardar negociação entre governos

Principal destino da madeira gaúcha, mercado norte-americano concentra cerca de um terço das exportações do setor

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Kelly Veronez

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