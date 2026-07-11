Steel frame conquista espaço na Serra com obras rápidas, limpas, eficientes e sem imprevistos

Sander Fogliarini está à frente da empresa Construa, responsável pelo projeto de um Hotel Fazenda em Minas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Não foi fácil para o empresário Sander Fogliarini convencer, em 2010, os primeiros clientes de que construir sem a utilização de concreto poderia ser mais rápido, com previsão orçamentária mais assertiva e conforto térmico e acústico depois de pronta.

Passados 16 anos, a empresa caxiense Construa já entregou mais de cem casas e, atualmente, ergue em Minas Gerais um hotel fazenda com 15 mil metros quadrados feitos no modelo steel frame, sistema que fecha com painéis as estruturas montadas em aço.

É também de responsabilidade da empresa de Fogliarini a construção de um prédio de 10 mil metros quadrados e cinco andares em Canela, na Região das Hortênsias:

— Ninguém conhecia. Achavam que não daria certo. Foi difícil convencer que era melhor que uma parede de tijolos, mas ao mesmo tempo, depois que viram que funcionava, passaram a querer. O pós-obra do steel frame é baixíssimo e o sentido da construção é a qualidade de vida de ser mais térmica, acústica e não ter água escorrendo nas paredes e mofo em cima dos armários.

Empreendimento todo feito em Steel Frame pela Construa em Minas Gerais. Construa / Divulgação

A popularização das construções a seco que utilizam perfis de aço ou madeira em vez de tijolos e concreto já é uma realidade na Serra, que tem espalhadas por cidades como Flores da Cunha, Farroupilha, Caxias do Sul e Bento Gonçalves empresas especializadas para atender aos mais variados projetos.

O custo é relativo e gira em torno de R$ 4,5 mil a R$ 6 mil o metro quadrado. Mas, para Fogliarini, a fidelidade orçamentária dos projetos é uma das maiores vantagens do modelo.

— Quando o cliente orça a casa com alvenaria, o valor tende a ser menor, mas na ponta do lápis fica muito próximo do nosso. Às vezes não é a intenção do construtor deixar a obra mais cara, mas uma construção tradicional tem muito desperdício de material enquanto no steel frame os materiais são reciclados e o desperdício é de 3% — compara.

Utilizado em grande escala nos Estados Unidos e em países europeus, o steel frame permite que uma casa de 120 metros quadrados, por exemplo, seja finalizada em aproximadamente 120 dias. Construtoras como a de Fogliarini contam com parceiros que produzem os perfis em aço e que os entregam numerados para a construção nos terrenos.

— As fábricas oferecem treinamentos e o tempo nos trouxe muita experiência para evoluir. Utilizamos como isolante térmico a lã de vidro, mas somos uma das primeiras empresas do mercado a trazer a espuma expansiva dentro das paredes, que tem desempenho superior e deixa o vão da parede muito mais rígido, essa forma é muito utilizada nos Estados Unidos, por exemplo — conta.

Detalhe que explica cada uma das etapas e revestimentos da estrutura em aço. Porthus Junior / Agencia RBS

Presença em condomínios

Como tantos outros setores, a construção civil também notou mudanças no hábito de consumo após a pandemia. Foi o desejo da população em morar em casas e não mais em apartamentos, além da criação de condomínios horizontais, que ajudaram a alavancar a escolha pelo steel frame.

Projeto do resultado final de uma casa desenvolvida pela Urban. Urban / Divulgação

A percepção é de Pablo Cemin, sócioproprietário da Urban, que, depois de finalizar a primeira casa em 2019, passou, com o tempo, a trabalhar com até 20 projetos simultâneos:

— No início precisávamos apresentar o sistema e explicar as vantagens. Hoje percebemos que muitos clientes já nos procuram decididos a construir em steel frame. A satisfação dos primeiros clientes fez com que nosso trabalho fosse sendo conhecido de forma natural, principalmente por indicação. Muitos abriram as casas para que outras pessoas conhecessem o sistema na prática e compartilhassem as experiências. Nossa maior vitrine sempre foram as obras entregues e a confiança de quem já construiu conosco — disse.

Por se tratar de uma obra industrializada, com tempo de entrega que pode ser até 50% mais ágil que o tradicional, o modelo traz também soluções para a mão de obra, com menos construtores envolvidos no processo:

— O steel frame permite um processo muito mais planejado e eficiente. Trabalhamos com equipes menores e altamente capacitadas, o que proporciona uma obra mais limpa, organizada e com maior previsibilidade de prazo. Essas características fazem diferença principalmente nos condomínios, onde os clientes valorizam qualidade, agilidade e menos transtornos durante a construção.

Da Ideal Steel, Jonathan Pedralli compra os perfis de uma empresa de Porto Alegre e monta conforme o projeto do cliente. Porthus Junior / Agencia RBS

Mais leve e causando menos sujeira, a tecnologia tem sido utilizada também para reformas, construção de fachadas e ampliações de residências de alvenaria e foi dessa forma que a maioria das empresas iniciou a atuação na Serra.

É o caso da Ideal Steel, que iniciou com a construção de obras corporativas e em 2025 passou a construir casas. São as fábricas que desenvolvem os cálculos estruturais enquanto as construtoras garantem as etapas de instalação que incluem a fundação, montagem e cobertura.

— O steel frame é a única forma de mudar um ponto de condensação da parede. Na alvenaria, temos um substrato apenas. Nesse sistema, temos a estrutura de aço, a parte oca preenchida com lã de vidro ou rocha e as camadas externas. Contamos com diversos tipos de placas, entre elas as de alta densidade, que resistem à fixação de móveis sem precisar de reforços adicionais — cita o proprietário Jonathan Pedralli.

Os orçamentos variam e dependem muito, segundo Pedralli, das fundações necessárias para dar início à obra. O tempo de construção, na opinião do empresário, não deixa de ser um dos aspectos mais interessantes, mas é a tecnologia o que mais chama atenção: