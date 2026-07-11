Economia

Construção a seco
Notícia

Steel frame conquista espaço na Serra com obras rápidas, limpas, eficientes e sem imprevistos

Empresas da região se especializaram na montagem de estruturas com perfis metálicos, preenchidos com lãs e espumas que garantem conforto térmico e dificultam a umidade e a criação de mofo

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Pedro Zanrosso

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