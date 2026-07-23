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Sindicatos relatam atrasos no pagamento da uva na Serra; entidades vinícolas afirmam que casos são pontuais

Representantes dos agricultores dizem que parte dos produtores ainda aguarda os valores pela safra de 2026 e, em alguns casos, pela colheita anterior. Setor vinícola atribui cenário à safra recorde, aos estoques elevados e à retração nas vendas

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Pablo Ribeiro

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