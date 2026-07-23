Sindicatos relatam atrasos no pagamento da uva na Serra; entidades vinícolas afirmam que casos são pontuais

Alguns produtores têm procurado as entidades rurais para relatar dificuldades. Porthus Junior / Agencia RBS

A medida provisória anunciada pelo governo federal para renegociar dívidas rurais é considerada positiva por entidades ligadas aos produtores da Serra. Apesar disso, representantes dos sindicatos afirmam que uma preocupação tem sido recorrente entre os viticultores da região: o pagamento da uva entregue às vinícolas na safra de 2026. Segundo eles, parte dos agricultores ainda não recebeu integralmente pela produção e, em alguns casos, há pendências da safra de 2025.

As entidades dos produtores destacam que a situação não envolve todas as vinícolas. Elas afirmam que há empresas que já quitaram os pagamentos, outras que estão parcelando os valores e algumas que ainda não iniciaram os repasses. Segundo os sindicatos, esse cenário tem dificultado o planejamento financeiro dos agricultores.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Caxias do Sul, Benardete Onsi, afirma que alguns produtores têm procurado a entidade para relatar dificuldades. Segundo ela, algumas vinícolas já efetuaram pagamentos, outras estão parcelando os valores até o início de 2027 e há empresas que ainda não iniciaram os repasses.

— Um dos problemas que os produtores de uva estão enfrentando agora é o pagamento da uva. Elas (vinícolas) alegam que precisam vender o vinho, o suco e os demais derivados para gerar receita e conseguir pagar os agricultores — relata.

Em Bento Gonçalves, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares, Cedenir Postal, afirma que o atraso nos pagamentos supera, neste momento, a preocupação com o endividamento decorrente de perdas climáticas.

— Temos casos de empresas vitivinícolas que não terminaram de pagar a uva da safra de 2025. Já na safra de 2026, boa parte dos produtores ainda tem mais de 50% para receber. Esse é o maior problema hoje — afirma.

Segundo Postal, a situação dificulta o cumprimento de compromissos financeiros e a compra de insumos para a próxima safra.

Em Farroupilha, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Sintrafar), Márcio Ferrari, afirma que o município não registra aumento expressivo do endividamento até o momento, mas alerta que o cenário pode mudar caso os pagamentos continuem atrasados.

— O agricultor inicia agora a próxima safra, mas muitos ainda não receberam pela anterior. Isso acaba gerando um efeito dominó: primeiro atinge o produtor, depois o comércio ligado à agricultura e, por consequência, a economia do município — diz.

Ferrari afirma que há vinícolas que já iniciaram os pagamentos, mas sustenta que muitas ainda não fizeram repasses aos produtores.

Em Flores da Cunha e Nova Pádua, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares, Ricardo Pagno, ressalta que a situação não é generalizada.

— Temos empresas que já quitaram toda a uva adquirida, outras que estão pagando de forma parcelada e algumas que ainda não iniciaram os pagamentos. Não são todas, mas existem empresas nessa situação, e isso reduz o fôlego financeiro do agricultor — afirma.

Pagno também defende o fortalecimento do seguro rural como forma de reduzir a necessidade de renegociação de dívidas em anos de perdas.

O gerente regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, Gilberto Bonatto, afirma que a falta de previsibilidade sobre os pagamentos também contribui para as dificuldades financeiras enfrentadas pelos produtores.

— O agricultor entrega a uva e muitas vezes não tem uma previsão clara de quando vai receber. Isso dificulta honrar compromissos com bancos e fornecedores e acaba agravando a situação financeira de parte dos produtores — avalia.

Apesar da preocupação com os pagamentos, sindicatos e Emater consideram positiva a medida provisória anunciada pelo governo federal para renegociação de dívidas rurais (veja abaixo). A avaliação é de que o programa poderá beneficiar produtores que enfrentaram perdas climáticas ou dificuldades financeiras, especialmente em outras cadeias produtivas, como grãos, leite, alho e cebola.

O que diz o setor vinícola

As entidades representativas das vinícolas reconhecem que existem dificuldades financeiras em parte das empresas, mas afirmam que os casos de atraso são pontuais e estão relacionados principalmente ao volume recorde de uvas processadas nas duas últimas safras, aos estoques elevados, à retração das vendas e ao alto custo do crédito.

A presidente da Associação Gaúcha de Vinicultores (Agavi), Simone Lovatel, afirma que cada empresa possui acordos próprios de pagamento com os fornecedores e que a maior parte das vinícolas busca cumprir os compromissos assumidos.

Segundo ela, as duas últimas safras registraram um volume expressivo de uvas, enquanto as vendas de vinhos não acompanharam esse crescimento, provocando aumento dos estoques e comprometimento do fluxo de caixa.

— Isso acaba refletindo no pagamento da uva. As empresas também enfrentam dificuldades para buscar recursos nos bancos, porque os juros estão muito elevados. Pelo que conversei com colegas do setor, são situações pontuais, que devem ser resolvidas. Acredito que os pagamentos ocorram ainda neste ano, embora cada empresa tenha sua realidade — afirma.

O presidente da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho), Valnei Cover, afirma que as cooperativas mantêm os cronogramas previamente estabelecidos com os associados.

— O que pode acontecer é o prazo final de pagamento se alongar porque o volume de matéria-prima adquirido foi muito superior ao esperado. Mas isso está dentro do que foi programado por cada cooperativa. Não consideramos que haja atraso fora do que já estava previsto — diz.

Segundo Cover, o alto custo do crédito e a impossibilidade de repassar o aumento dos custos de produção aos preços dos vinhos também dificultam a obtenção de recursos para antecipar os pagamentos.

Já o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), Jones Valduga, afirma que as empresas associadas à entidade estão com os pagamentos em dia e defende que eventuais problemas sejam tratados de forma individualizada.

— Precisamos identificar onde estão essas situações para que não se transforme um problema pontual em uma imagem negativa para todo o setor. Existem cerca de 800 vinícolas no Rio Grande do Sul. Não se pode generalizar a realidade de todo o segmento por causa de alguns casos específicos — afirma.

Sindicatos relatam diferentes cenários

Os sindicatos de trabalhadores rurais da Serra detalharam o cenário dos atrasos e afirmaram que não há um levantamento consolidado sobre o valor devido aos produtores.

Em Caxias do Sul, Benardete Onsi estima que mais da metade das vinícolas ainda não concluiu os pagamentos aos fornecedores da safra de 2026, embora ressalte que a situação varia entre as empresas.

— Tem umas que adiantaram alguma coisa, tem umas que fizeram um parcelamento, tem umas que disseram que não sabem quanto vão pagar. Eu acredito que mais que a metade das vinícolas ainda não pagou todos os agricultores — afirma.

Segundo ela, o sindicato não consegue estimar o valor total em aberto porque ainda não foram divulgados os dados oficiais sobre o volume da safra e porque muitos produtores comercializam a uva com vinícolas de outros municípios. Benardete afirma ainda que cerca de 15 agricultores já procuraram a entidade relatando dificuldades para receber, alguns deles dizendo que, até julho, não haviam recebido nenhum pagamento.

Em Farroupilha, Márcio Ferrari afirma que duas vinícolas ainda possuem pendências referentes à safra de 2025. Em relação à safra de 2026, ele estima que cerca de 80% das aproximadamente 300 vinícolas ativas da região ainda não iniciaram os pagamentos.

— Hoje nós estamos indo para o final de julho, iniciando a próxima safra, que precisa de investimento, e o agricultor não recebeu nada, nem um centavo da safra de 2026. Alguns ainda não receberam toda a safra de 2025 — diz.

O presidente afirma que o sindicato já recebeu relatos de mais de 200 associados sobre atrasos nos pagamentos. Assim como os demais sindicatos, ele diz que ainda não é possível calcular o montante devido porque o levantamento oficial do volume da safra ainda não foi divulgado pelo Estado.

Em Bento Gonçalves, Postal afirma que não há registro de vinícolas do município inadimplentes, mas ressalta que muitos produtores locais entregam uvas para empresas de outras cidades, onde ocorreriam os atrasos. Segundo ele, há vinícolas de Bento que seguem cronogramas de pagamento parcelado até o fim do ano, enquanto outras situações envolvem empresas de fora do município. Postal afirma que o sindicato não possui um número preciso de produtores afetados.

Já em Flores da Cunha e Nova Pádua, Pagno estima que aproximadamente 40% da produção comercializada ainda esteja com pagamentos em atraso.

— Temos várias vinícolas menores que já encerraram esse pagamento. Diariamente tem associados relatando isso, até porque tem uma empresa que ainda não iniciou os pagamentos e representa um volume bastante significativo — afirma.

Medida para renegociação de dívidas rurais

O Ministério da Fazenda anunciou, na última semana, um acordo com a bancada do agronegócio para editar uma medida provisória com renegociação das dívidas dos produtores rurais, após meses de negociação.

O acordo foi fechado na residência do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e prevê condições diferenciadas para produtores que tiveram perdas com as crises climáticas e os que tiveram apenas perda de renda.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, estimou que mais de R$ 100 bilhões em dívidas serão renegociados. Ainda segundo Durigan, haverá duas linhas de refinanciamento.

Produtores que conseguirem comprovar três perdas de safra de no mínimo 40% terão prazo de 10 anos para pagamento, incluídos dois de carência, sem necessidade de entrada.

No caso de perdas de 30% em duas safras, o prazo será de oito anos, incluídos dois de carência.

Além das dívidas bancárias, serão incluídas as Cédulas de Produtor Rural (CPRs).

Os pontos da renegociação

Beneficiários:

Produtores rurais e cooperativas de produção, com perdas entre 2019 e 2025

Geral: perdas em 2 ou mais safras, com redução na renda bruta de 30%

Maiores perdas: perdas em 3 ou mais safras, com redução na renda bruta de 40%

Operações de Crédito Rural Beneficiadas:

Adimplentes: prorrogada até 31/5/2026

Inadimplentes entre 1º/1/2024 e 31/5/2026

Fonte de recursos:

Recursos do crédito rural (obrigatórios, equalizados, não equalizados, livres e outros)

Autorização para uso de Fundo Social e de Fundos supervisionados pelo MF é abrangida por "outras fontes" definidas pelo Poder Executivo

Limite por beneficiário:

Geral: R$ 400 mil (Pronaf), podendo chegar a R$ 1 milhão; R$ 2 milhões (Pronamp), podendo chegar a R$ 4 milhões; R$ 4 milhões (demais)

Maiores perdas: R$ 500 mil (Pronaf), podendo chegar a R$ 1 milhão; R$ 2,5 milhões (Pronamp), podendo chegar a R$ 4 milhões; R$ 8 milhões (demais)

Taxas de juros ao ano:

Geral: Pronaf 6%; Pronamp 9%; Demais 12%

Maiores perdas: Pronaf 5%; Pronamp 8%; Demais 11%

Prazo de reembolso:

Geral: até oito anos; Maiores perdas: 10 anos

Carência: até dois anos com pagamento de juros

Sem entrada

Garantias:

Permite que a instituição financeira reveja as garantias (reaproveitamento) para adequá-las ao valor da operação, com redução, em caso de excesso

Prorrogação de dívidas:

Instituições financeiras poderão prorrogar automaticamente por até 30 dias as operações em situação de adimplência no dia 14 de julho de 2026

Cédula de Produto Rural – CPR:

CPR tem tratamento específico

Instituições financeiras poderão substituir CPR inadimplente com prazo de reembolso de 8 anos; demais regulamentações passíveis de serem feitas pelo Poder Executivo

Fundo Garantidor:

Autoriza a União a participar de fundo para perda com eventos climáticos adversos

Acordo com a bancada ruralista

Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) afirma que houve um "entendimento possível" que representa uma resposta à urgência enfrentada por milhares de produtores que precisam reorganizar suas dívidas, recuperar acesso ao crédito e retomar a produção.