Serra prevê mais de 5,3 milhões de visitantes durante o inverno

A Região das Hortênsias é um dos destinos mais procurados no inverno. Gabriel Costa / Agencia RBS

A chegada do frio, tradicionalmente, impulsiona o turismo na Serra, especialmente na Região das Hortênsias, que reúne cidades como Gramado, Canela e Nova Petrópolis. Com o início das baixas temperaturas, o movimento de visitantes aumenta significamente e indica uma alta temporada aquecida para o setor.

Na última semana de junho, a ocupação da rede hoteleira chegou a 75%. A expectativa é de crescimento ao longo do inverno, que se estende até setembro.

Dados da Secretaria Estadual indicam aumento de 21% na intenção de viagens em relação ao ano passado. A projeção é de que o Rio Grande do Sul receba mais de 5,3 milhões de turistas durante a estação. Segundo o Sindicato de Hotelaria, Restaurantes, Bares e Similares (Sinditur), a expectativa é de que a ocupação ao longo da temporada supere a registrada em anos anteriores.

O pico do movimento deve ocorrer em julho, período de férias escolares. Atualmente, a ocupação dos hotéis para o mês já está em 60% e pode chegar a 80% na média.

A estadia na região costuma ser de três a quatro diárias por visitante.

Mais turistas estrangeiros

O levantamento também mostra crescimento no número de turistas estrangeiros. A maior parte dos visitantes internacionais é formada por americanos, seguidos por argentinos e uruguaios.