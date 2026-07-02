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Serra prevê mais de 5,3 milhões de visitantes durante o inverno

Tradicionalmente, turismo cresce no inverno e Região das Hortênsias tem alta considerável na ocupação hoteleira

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Ana Júlia Griguol

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