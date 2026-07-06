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Safra de alho termina com prejuízo para produtores gaúchos, que cobram proteção contra importações

Após uma safra marcada por prejuízos, agricultores reduzem o cultivo e alertam para o risco de abandono da atividade diante da concorrência do alho de outros países

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Maria Fernanda Chaves

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