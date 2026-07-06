Safra de alho termina com prejuízo para produtores gaúchos, que cobram proteção contra importações

Agricultores reclamam que valor recebido não cobre metade dos custos de produção. Ronei Sá / RBS TV

Enquanto iniciam o cultivo da safra de 2027, produtores de alho do Rio Grande do Sul ainda tentam fechar as contas da colheita anterior. Com custos de produção superiores ao valor pago pelo produto, agricultores relatam prejuízos e temem pela continuidade da atividade.

O setor atribui o cenário à entrada de alho importado, principalmente da Argentina e da China, comercializado a preços mais baixos. Para recuperar a competitividade, os produtores defendem medidas como a ampliação do antidumping — uma taxa aplicada sobre importações vendidas a preços considerados desleais para proteger a produção nacional.

Produtor de alho há 46 anos em São Marcos, Jaime Menegon afirma que a rentabilidade desta safra ficou muito abaixo do esperado. Segundo ele, o valor recebido não cobre sequer metade dos custos de produção.

Além do baixo preço, parte da safra ainda permanece estocada. Cerca de 20% da produção de Menegon ainda não foi comercializada porque, segundo ele, o mercado não está absorvendo o produto. O agricultor atribui a queda dos preços à oferta de alho importado.

— Entrou muito alho, principalmente da Argentina. Não sei como conseguem produzir a um preço tão baixo para competir com o nosso. Aí o nosso preço cai — diz.

Diante do cenário, a família reduziu a área cultivada de 14 para quatro hectares nesta safra.

— Não queremos nos endividar, então vamos fazer com o que temos.

A situação se repete em outras propriedades. Em Nova Milano, Farroupilha, o produtor Neomar Araldi estima prejuízo de cerca de R$ 80 mil por hectare e afirma que as perdas vêm se acumulando ao longo das últimas safras.

— Não está compensando, mas a gente ainda está teimando para ver se volta ao normal. O maior problema é esse alho importado, que entra com um valor muito baixo e a gente não tem como competir.

Segundo Araldi, muitos agricultores reduziram a área plantada ou abandonaram a cultura. Na propriedade da família, a equipe de trabalhadores foi reduzida pela metade.

Outro produtor da região, Adriano Zampieri, ainda tem parte da safra de 2026 armazenada enquanto inicia o cultivo da próxima. Para ele, o cenário coloca em dúvida a permanência da atividade.

— Lucro não tem nada. Vamos tentar mais um ano. Se não der, vamos encostar as máquinas.

Setor defende medidas para recuperar competitividade

De acordo com a presidente da Associação Gaúcha de Produtores de Alho (Agapa), Franchielli Motter, a safra foi marcada por uma grande oferta mundial do produto, o que ampliou a entrada de alho estrangeiro no mercado brasileiro.

Segundo ela, enquanto o custo médio de produção no Sul gira em torno de R$ 13 por quilo, muitos agricultores venderam o alho entre R$ 5 e R$ 7 por quilo, sem conseguir cobrir os custos.

A dirigente afirma que, além da diferença de preços, produtores brasileiros enfrentam custos maiores com combustíveis, fertilizantes, tributos e exigências ambientais, o que reduz a competitividade frente ao produto importado.

Para tentar reverter o cenário, a entidade defende medidas de proteção comercial. Entre elas está o fortalecimento do antidumping sobre o alho chinês — mecanismo que permite a cobrança de uma taxa adicional quando um produto importado é vendido no país por um preço considerado artificialmente baixo, prejudicando a concorrência com a produção nacional. A associação também pede a adoção de medidas semelhantes para o alho argentino.

Área cultivada e número de produtores encolheram

A crise também se reflete na redução da atividade no Sul do país. Segundo a Agapa, a região já teve cerca de 8 mil hectares cultivados com alho no início da década de 1990. Hoje, a área é de aproximadamente 1,4 mil hectares, uma retração próxima de 85%.