Procura por lavanderias cresce até 70% durante o inverno em Caxias do Sul, impulsionada por dias úmidos e chuvosos

Serviços de lavagem e secagem geralmente são cobrados separadamente por ciclo. Juliano Gambini / RBS TV

A umidade e os dias chuvosos do inverno aumentaram a procura por lavanderias em Caxias do Sul. Segundo empresários do setor, a demanda pelos serviços de lavagem e secagem de roupas cresce até 70% neste período, quando as peças demoram mais para secar em casa.

Para muitos consumidores, a lavanderia passou de uma alternativa pontual para um hábito de consumo. Foi o caso do empresário Mateus de Almeida, que começou a usar o serviço depois que a máquina de lavar da casa estragou há cerca de quatro meses.

— Faz mais ou menos uns quatro meses que a máquina de lavar estragou. Como aqui é passagem para o nosso serviço, eu optei por tentar lavar na lavanderia e acabei me adaptando. Agora nem comprei outra máquina, nem consertei. Eu lavo aqui e seco em casa — diz Almeida.

Leia Mais Acordo prevê construção de casas para remover famílias de área afetada pela chuva no interior de Caxias

Além da praticidade, a qualidade da lavagem e o custo também influenciam a escolha dos clientes. Em Caxias do Sul, os serviços de lavagem e secagem geralmente são cobrados separadamente por ciclo completo. O valor médio é de R$ 20.

O modelo de lavanderia por autoatendimento tem conquistado espaço. Juliano Gambini / RBS TV

O modelo de lavanderia por autoatendimento tem conquistado espaço. Nesse sistema, o próprio cliente realiza todas as etapas da lavagem. Em alguns estabelecimentos, o atendimento é complementado por suporte remoto e automatização dos equipamentos.

O empresário Moacir José Roman, proprietário de uma lavanderia, afirma que os clientes conseguem utilizar o serviço sem auxílio presencial:

— Eles chegam aqui, já têm todas as informações necessárias e conseguem fazer todo o processo sozinhos.

Segundo ele, quando há necessidade, o contato pode ser feito a distância, para solucionar dúvidas durante o uso dos equipamentos.

— Se precisar, eles entram em contato conosco. Às vezes a pessoa colocou uma roupa para lavar e depois quer secar. A gente consegue resolver de casa — explica Roman.

O empresário afirma que a lavanderia se tornou uma nova fonte de renda e que o aumento da umidade reflete diretamente no movimento:

— O ano todo a gente tem serviço. Logicamente que agora, na época de umidade e muita chuva, aumenta um pouquinho, sim.

O empresário Ivanor Ciconetto, que fornece equipamentos para lavanderias há 15 anos, diz que este é o período de melhor desempenho do setor. De acordo com ele, a procura pelos serviços aumenta até 70% durante a época mais úmida:

— O crescimento se deu nos últimos quatro, cinco anos. Ainda temos muito para crescer no setor.

Ainda conforme Ciconetto, a rentabilidade do negócio varia entre 50% e 65%, com retorno do investimento entre 14 e 16 meses.

— Por isso a busca por investidores nesse segmento é extremamente alta. Hoje existem várias redes de franquias que começaram com uma loja e já têm 200, 300 unidades franqueadas ou mais — complementa.

Para os consumidores, a economia também pesa na decisão. Mateus Almeida afirma que fez as contas e concluiu que utilizar a lavanderia vale a pena: