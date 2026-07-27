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Procura por lavanderias cresce até 70% durante o inverno em Caxias do Sul, impulsionada por dias úmidos e chuvosos

Estimativa é de empresários do setor, já que o tempo dificulta a secagem do vestuário

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Kelly Veronez

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