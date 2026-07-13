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Praia, calor e descanso: nas férias de inverno, caxienses buscam destinos para fugir do frio

Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará são os estados mais procurados pelos viajantes de Caxias do Sul

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Gabriela Alves

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