Praia, calor e descanso: nas férias de inverno, caxienses buscam destinos para fugir do frio

Carla, Amanda e Marcelo Antunes em viagem ao Rio de Janeiro, nas férias de inverno do ano passado. Marcelo Antunes / Arquivo Pessoal

O engenheiro de segurança do trabalho Marcelo Lourenço Antunes costuma viajar duas vezes por ano: uma nas férias de verão e outra nas de inverno. Nos dois períodos, que coincidem com os recessos escolares da filha Amanda, o objetivo é sempre fugir do frio.

As viagens em família são para destinos quentes e de praia. O Nordeste, por exemplo, é um dos locais que agrada Marcelo, a esposa, Carla Vanessa Pereira Antunes, e a filha. Nos últimos anos, as escolhas foram por passeios em Porto Seguro, Rio de Janeiro e Angra dos Reis.

— Neste ano, já estamos com o pacote de viagem confirmado para Morro de São Paulo, de 19 até 27 de julho. Esperamos fugir um pouco do frio e aproveitar as maravilhosas praias da Bahia com muita diversão e descanso com a família — projeta.

O perfil da família é o mesmo observado por agentes de viagens de Caxias do Sul para as férias de inverno: os caxienses querem fugir do frio e buscam destinos de praia.

De acordo com Shana dos Santos, proprietária da agência de viagens Shana Viagens, em Caxias do Sul, o Nordeste tem liderado a procura para viagens no inverno. Só na agência dela, 70% dos pacotes fechados para esse período são para destinos de calor e praia.

— Desde o dia 2 de julho, já embarquei mais de 35 pessoas para Natal. O pessoal quer fugir do frio, não adianta. Lá é calor e praia. O pessoal vai para resort all inclusive. Eles gostam de descansar com as crianças, não tem aquele compromisso de sair — explica.

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Além de Natal, no Rio Grande do Norte, Maceió, em Alagoas, também é outro destino queridinho dos caxienses. Mas, há também quem goste de destinos de neve, como Santiago, no Chile, e Bariloche, na Argentina. Shana explica que, para quem prefere investir menos, outro destino que têm sido bastante procurado são as Termas Romanas, em Restinga Sêca, na Região Central do RS.

— Meu carro-chefe nesse período é fugir do frio. Os caxienses gostam e, principalmente, em destinos nacionais. Um outro destino que está sendo bem procurado é ecoturismo no Jalapão, em Tocantins, com cachoeiras, fervedouros... — analisa Shana.

Praias lideram

Na agência de viagens Sonhe Mais, de Sabrina Antunes, o Nordeste também lidera nas buscas para as viagens nas férias de inverno.

— O foco das férias de julho, normalmente, é fugir do frio. O principal destino que se procura nessa época é o Nordeste e a gente indica aqueles mais ao norte, como Natal e Fortaleza, que não tem risco de chuva. O principal foco é o Nordeste do Brasil. Num segundo lugar, correndo por fora, é a Europa. O pessoal aproveita muito o verão europeu, embora lá, nessa época, faça muito calor — observa Sabrina.

Para os que optam pela Europa, a escolha principal é a Itália, mas Espanha e Portugal também são países bastante buscados pelos caxienses, explica Sabrina.

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nas férias de julho, outro tipo de destino que é bastante vendido na agência são os passeios de neve: Santiago, no Chile, e Bariloche, na Argentina.

— Especialmente porque a gente tem um voo direto para Bariloche nas férias de julho. Para Santiago tem voo direto o ano todo. Mas, nas férias de julho, especificamente, tem uma linha da Azul que faz direto Porto Alegre e Bariloche. É bem mais prático — pontua.

Como se organizam os viajantes?

De forma geral, os viajantes caxienses optam por pacotes de viagens com condições especiais de pagamento, como parcelamento em 10 a 15 vezes, ou descontos. Tanto na agência de Shana, quanto na de Sabrina, a maioria opta pelo parcelamento.

No entanto, não são todos os que começam a pensar nas férias de inverno cedo. Há uma parcela de pessoas que deixam para "última hora".

— Desde as enchentes, em 2024, o pessoal está se antecipando e se organizando muito cedo para as férias. Também porque tem contas, tem o dia a dia, material escolar... E aí consegue se organizar melhor. Às vezes, tem promoção até em 15 vezes sem juros no cartão de crédito, então cabe no bolso. Às vezes, eles conciliam duas viagens ao mesmo tempo: uma com a família, outra com a amiga ou sozinha. Pagam duas ao mesmo tempo — explica Shana.

Para quem escolhe destinos mais caros, como viagens à Europa, a indicação é sempre buscar com antecedência para poder aproveitar as melhores tarifas aéreas e em hotéis.