O que faz os hotéis de Gramado estarem entre os mais bem avaliados do mundo

Piscinas internas, como a do Hotel Alpestre, garantem boas avaliações para os hotéis de Gramado. Hotel Alpestre / Divulgação

Os 7,9 milhões de turistas que estiveram em Gramado no ano passado são os principais responsáveis por colocar, constantemente, os hotéis da cidade nas listas de melhores do mundo, segundo diversas plataformas que avaliam as hospedagens. Os rankings levam em consideração, na grande maioria, a quantidade e qualidade da avaliação dos clientes.

Três dos melhores locais para se hospedar no país estão em Gramado, segundo o Travellers Choice da TripAdvisor. Os empreendimentos entram também em listas globais, como o Colline de France, que voltou a aparecer no ranking como o segundo melhor hotel do mundo.

Experiências exclusivas, bom atendimento e estrutura fazem parte da receita para alcançar a excelência que garantem as boas avaliações. Além disso, para o gerente geral do Hotel Ritta Hoppner, Antônio Camargo, a concorrência sobe a régua das opções de hospedagem e faz com que o nível se mantenha, a ponto de a cidade estar sempre entre os melhores destinos.

— Acredito que Gramado tenha esse DNA da hospitalidade e como tem hotéis com perfil muito elevado, ter uma avaliação muito boa é o mínimo para ser escolhido. Então a concorrência eleva o nível, mas é preciso ter um atendimento que acompanhe a estrutura — lembra.

Fundado em 1958 por imigrantes alemães, o Ritta Höppner tem na sua história a distinção de já ter sido escolhido o melhor hotel boutique para casamentos e eventos do Brasil e América do Sul. Em 2026 foi avaliado pelos hóspedes como o terceiro melhor para se hospedar o continente, segundo melhor do Brasil e 14º do mundo.

Seus hóspedes têm como cortesia chá da tarde no estilo inglês e acesso livre ao Parque Mini Mundo, eleito por 12 anos consecutivos como a melhora atração do prêmio Travellers’ Choice, também concedido pelo TripAdvisor.

Fachada do Hotel Rita Hoppner, um dos primeiros da cidade turística. Hotel Rita Hoppner / Divulgação

A tradição gramadense em receber famílias, aliás, é muito bem explorada pelos hotéis que oferecem experiências para pais e filhos. Com 145 leitos e prestes a completar 40 anos, o Hotel Alpestre, 13º no ranking mundial, se apresenta muito mais como uma solução de férias para hóspedes do que apenas uma mera hospedagem.

— Costumamos dizer que a diversão da criança encontra o descanso dos pais. Entendemos cada vez mais o que o nosso perfil de cliente busca e colocar ele como o centro do negócio é fundamental. O sucesso de Gramado sempre foi por ter uma comunidade que pensa em entregar qualidade em tudo que faz. E essa concorrência faz todo mundo crescer — reflete a gerente de marketing, Maria Clara Tissot.

A classificação para o prêmio no TripAdvisor é definida com base nas opiniões publicadas por viajantes ao longo de um período de 12 meses.

Mundo Criamigos aposta nos quartos temáticos. Criamigos / Divulgação

Inaugurado em julho de 2024, o Mundo Criamigos Hotel precisou de pouco tempo para entrar no ranking dos favoritos. Com personagens próprios e projetado para as crianças, o empreendimento conta com 32 suítes temáticas e oferece recreação com monitores especializados das 9h às 22h. O empreendimento é, atualmente, o 16º Melhor Hotel para Famílias do Mundo no ranking Tripadvisor Travellers' Choice Best of the Best 2026.

— O que nos diferencia é ter toda a jornada centralizada na criança. Falamos que não existem adultos e sim crianças de idade e coração. Toda arquitetura e experiências são pensadas para que a família brinque junto e se conecte — convida a gerente de marketing Julienne Gaffree.

A experiência começa antes do check-in, quando a família recebe um vídeo personalizado dos personagens da marca dando as boas-vindas. Nos corredores, painéis de led projetam desenhos animados e, no café da manhã, um pocket show anima os hóspedes que podem usufruir de um parque com 50 atrações em 7 mil metros quadrados.

Privacidade e conexão com a natureza

Emoldurado pela natureza do Vale do Quilombo, o Castelo Saint Andrews nasceu de uma residência familiar, foi transformado no primeiro hotel Exclusive House do Brasil e é hoje uma das opções mais exclusivas e luxuosas entre os cerca de 200 hotéis da cidade.

Localizado em um condomínio fechado, são apenas 11 suítes personalizadas e café da manhã sem horário fixo. O hotel possui seis títulos concedidos pelo World Luxury Awards e tem sido cenário para casamentos com até 80 convidados.

Negócio familiar

Em 2018, quando foi reconhecido por ter o melhor atendimento do país, o Hotel Quero-Quero contava com 57 apartamentos. A expansão transformou em rede o negócio familiar que hoje conta com seis unidades e passou a levar o sobrenome da família ao se chamar hotéis Fioreze.

Cada uma das unidades já alcançou reconhecimentos em classificações como melhores pousadas e melhores hospedagens para quem viaja com pets. Para o gramadense e sócio-proprietário Felipe Fioreze, preservar a autenticidade do negócio reflete nas boas avaliações: