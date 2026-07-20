Feirão de empregos da Randoncorp acontece nesta terça em Caxias; saiba como participar

Moradores da região que buscam uma oportunidade no setor industrial podem participar de um feirão de empregos promovido pela Randoncorp.

O recrutamento será realizado nesta terça-feira (21), das 9h às 17h, na Ravi Saúde Corporativa, localizada na Rua Bento Gonçalves, 2.740, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul. Os interessados devem levar um documento de identificação com foto, comprovante de escolaridade e certificados de cursos, se houver.

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As vagas são para diferentes funções, entre elas montador soldador, montador instalador, montador de componentes, operador de produção e operador de máquinas.