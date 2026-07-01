Economia

Economia local 
Notícia

Entenda como a Piá tenta superar dívida de R$ 200 milhões após venda da marca e mudança no modelo de atuação

Com 59 anos de atuação, a cooperativa referência no setor lácteo busca reequilibrar as contas e retomar a presença no mercado a partir de parceria com empresa catarinense. Apesar disso, projeção indica que o reequilíbrio financeiro demore ao menos 15 anos para ser alcançado 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS