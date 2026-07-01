Entenda como a Piá tenta superar dívida de R$ 200 milhões após venda da marca e mudança no modelo de atuação

Produção da cooperativa de Nova Petrópolis passa por momento de crise, apostando em negócio com empresa catarinense para quitar dívidas. Cooperativa Piá / Divulgação

Com presença consolidada na rotina de milhares de gaúchos, a Piá vive um dos momentos mais decisivos de sua trajetória. No começo de junho, a cooperativa anunciou a venda da marca para a Tirol, iniciando uma nova fase para um dos nomes mais tradicionais do setor lácteo no Estado.

Por trás da negociação, estão anos de dificuldades financeiras e o desafio de sustentar um modelo cooperativista que, por décadas, foi referência regional.

Fundada em 1967 em Nova Petrópolis, a cooperativa Piá nasceu de um programa do governo da Alemanha para apoio a países em desenvolvimento. Porém, foram precisos três anos para que o projeto, efetivamente saísse do papel.

— Os agricultores ficaram desesperados, tinham dúvidas se o projeto iria engrenar. Felizmente em 1970 os técnicos alemães vieram para a cidade e foram fantásticos. Nos ensinaram uma série de processos, como tratar as vacas, como ter e manter a qualidade no leite — explica José Mário Hansen, ex-secretário municipal e ex-superitendente da cooperativa.

Em 1972, a Piá ensaiava os primeiros passos beneficiando oito mil litros de leite. O padrão estabelecido pelos alemães foi alcançado e a marca despontou como sinônimo de qualidade. Apenas quatro anos depois, a marca teve um salto de 20 mil litros de leite beneficiados, episódio que antecedeu o regresso do corpo técnico à Europa.

O auge da produção foi entre 2009 e 2010, quando a cooperativa chegou a receber 600 mil litros de leite. Produção essa que ultrapassou os limites das proximidades, alcançando produtores de Marau, Veranópolis, Vila Flores, Paraí, entre outras cidades.

Hansen estima que, nessa fase, os 180 produtos da marca estavam espalhados em 19 mil pontos de venda no país. Só no segmento de fermentados, como iogurtes e bebidas lácteas, a marca chegou a deter 37% do mercado.

Do auge ao declínio

A saída de Hansen coincide com uma nova fase na cooperativa, em que um novo modelo administrativo é adotado, deixando o sistema de governança implantado pelos alemães. Quem assumiu a liderança foi o presidente Gilberto Kny, em 2012.

Nos anos que seguiram, a Piá vivenciou uma expansão fabril e de produção. Entre 2013 e 2018, a cooperativa registrou o aumento em investimentos e infraestrutura, com ampliação da produção e diversificação da linha de alimentos.

A marca e seus produtos foram reconhecidos por 17 anos na premiação da Associação Gaúcha de Supermercados, o tradicional Carrinho Agas. A receita elevada e o aumento da capacidade industrial foram fundamentais para a Piá enfrentar os episódios de crise, como a investigação sobre a presença de álcool em produtos lácteos e impactos logísticos, como a paralisação de caminhoneiros.

A partir de 2020, apesar do impulso nas vendas durante a pandemia, a cooperativa começou a enfrentar dificuldades financeiras mais evidentes. Em 2023, a crise se agravou com prejuízo milionário, desabastecimento no mercado, troca de diretoria e investigações sobre a gestão anterior. Medidas de ajuste foram adotadas, incluindo demissões, fechamento de unidades e tentativa de recuperar a captação de leite e a presença no mercado.

Nos anos seguintes, a Piá buscou reestruturação por meio de renegociação de dívidas, venda de ativos e reposicionamento da marca. Neste ano, os associados aprovaram o início do processo de liquidação como forma de proteção jurídica, seguido de um pré-acordo para a venda da marca à Tirol, enquanto a cooperativa deve manter a operação industrial voltada à produção para terceiros.

Como a liquidação e venda da marca irão impulsionar a renegociação de dívidas

Desde que a cooperativa anunciou a liquidação e a venda da marca Piá, paira a dúvida sobre a continuidade das atividades, algo que o atual presidente Jorge Dinnebier garante. Com a dívida na casa dos R$ 200 milhões e sem acesso a crédito, a direção aposta na reestruturação como saída.

— Precisamos de um parceiro porque não temos condições e nem capital de giro para pagar as dívidas que contraímos. Para atrair um interessado, era preciso ceder alguma coisa. No caso da Tirol, eles queriam a marca — explica.

A empresa catarinense passa a deter a marca na linha de lácteos e ser responsável por comercializar os produtos fabricados em Nova Petrópolis. A expectativa é elevar a produção de 10 mil para 100 mil litros de leite por dia, com possibilidade de expansão.

Previsão é que a produção em Nova Petrópolis cresça com aumento do volume de leite beneficiado por empresa catarinense. Jeff Botega / Agencia RBS

— A marca Piá vai voltar para as grandes redes, de onde nunca deveria ter saído. Evidentemente, o faturamento vai aumentar e é com base nesse crescimento que estamos fazendo um plano conservador para pagar os clientes — detalha.

Segundo Dinnebier, a retomada da presença da Piá nas redes supermercadistas deve impulsionar o faturamento e sustentar um plano de pagamento das dívidas. Um edital aberto e que segue até 16 de julho convoca credores a apresentarem valores em aberto, etapa inicial para a renegociação. A prioridade será o pagamento aos associados, que seguem com preferência na entrega de leite. Ainda assim, o reequilíbrio deve ser lento.

— Serão precisos, no mínimo, 15 anos para que possamos quitar as dívidas — projeta.

Perspectivas do que está por vir

O contrato entre a cooperativa e a empresa catarinense é de longo prazo e dividido em etapas. Na primeira fase, o foco é ajustar a produção na Serra. A expectativa é que a operação conjunta comece em julho e esteja consolidada até agosto, período em que ocorre o Carrinho Agas — vitrine estratégica para o setor supermercadista.

Contudo, o acordo entre as empresas abre espaço para a cooperativa diversificar o faturamento. Caso a Tirol tire a produção dos lácteos de Nova Petrópolis, a Piá receberá uma compensação financeira.

Também entre os projetos secundários estão planos para a produção de doces de fruta, única linha que a cooperativa produz atualmente sob a marca Piá e que mantém o domínio. Contudo, o presidente não detalhou como serão os projetos.