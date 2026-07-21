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Em dois anos, 6 mil microempreendedores individuais migram para o Simples em Caxias do Sul

Setor da beleza é maioria entre os mais de 46 mil cadastros no regime tributário mais simplificado do país, seguido por promotores de vendas e comerciantes

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Pedro Zanrosso

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