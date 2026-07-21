Em dois anos, 6 mil microempreendedores individuais migram para o Simples em Caxias do Sul

Setor de beleza lidera o número de microempreendedores cadastrados no regime tributário. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O regime tributário mais simplificado do país alcançou em Caxias do Sul a marca de 46.895 microempreendedores individuais (MEIs) enquadrados no modelo que permite faturamento máximo de R$ 81 mil por ano.

Os dados são da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, que aponta ainda a abertura de 8.626 novos CNPJs de janeiro a junho. Em todo o ano passado, 13.025 pessoas se tornaram MEIs em diferentes áreas de atuação.

É no setor de beleza que contabiliza 3.167 registros, onde atua a maioria dos MEIs do município. Em barbearias como a de Rodolfo Duarte é comum que profissionais trabalhem de forma autônoma, lancem as próprias notas fiscais e utilizem a estrutura de quem administra o espaço.

— Cada colaborador é responsável pela sua agenda, então, se não quer vir em um dia específico, ele bloqueia a agenda e não é obrigado a cumprir horário. Quem já fazia uma renda extra hoje pode ter uma renda principal com respaldo da lei e em um salão parceiro como a gente faz aqui — considera.

Criado para formalizar o trabalhador autônomo, o MEI paga um valor fixo mensal de INSS que corresponde a 5% do salário mínimo (R$ 81,05) mais impostos que variam entre R$ 1 e R$ 5 específicos de cada atividade.

As garantias vão de benefícios como aposentadoria por idade, auxílio-doença e salário-maternidade a vantagens comerciais como a possibilidade de contratar um funcionário e poder emitir notas fiscais.

Em quatro anos, a microempreendedora Simone Poletto viu o faturamento aumentar e agora é preciso migrar de regime tributário. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ainda que os números aumentem ano a ano – em 2024 eram 38.169 e no ano passado 43.152 –, são os 6 mil microempreendedores que em dois anos migraram para o Simples Nacional que mais chamam a atenção do secretário adjunto de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias, Silvio Tieppo.

Na Sala do Empreendedor (Rua Sinimbu, 1.933), da qual Tieppo é responsável, interessados têm o suporte para iniciar no empreendedorismo:

— É um número expressivo e está relacionado com o Centro de Capacitação, são 6 mil pessoas que migraram da categoria de base do empreendedorismo para abrirem suas empresas e poderem contratar mais de um funcionário. No Centro de Capacitação de Comércio, ensinamos as pessoas para que elas possam gerir melhor o negócio, por meio da precificação e marketing digital.

Quem também prepara a abertura da microempresa é Simone Poletto, que reúne 26 mulheres e suas produções no espaço Wimake. Há quatro anos como MEI e com o faturamento aumentando, Simone estuda a transição para um novo regime de tributação:

— É uma forma de você dizer que está aqui para jogar, que não está aqui na brincadeira. O MEI te dá essa força, mas ao mesmo tempo pode também ser uma zona de conforto. Vejo como uma escalada. No momento em que você começa a crescer e criar empregos, não dá para ficar a vida toda estagnado preso nas regras e nos limites que o MEI traz. Já consultei o contador e esse passo vai ser dado na hora certa, porque já percebemos que podemos mais.

Crescimento do MEI em Caxias

2024: 38.169

2025: 43.152

2026 (até junho): 46.895

Setores que lideram

Beleza: 3.167

Promoção de vendas: 3.118

Comércio de vestuário: 3.071

Serviço de apoio administrativo: 2.520

Faturamento por Porte de Empresa