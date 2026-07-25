Dos imigrantes ao futuro: como a história de três cooperativas se conecta com o desenvolvimento da Serra

Produtora Gisele Boldrin Rossi, cooperada da Nova Aliança. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— A Serra gaúcha se desenvolve com o cooperativismo da uva e do vinho — destaca a produtora e cooperada da Nova Aliança Gisele Boldrin Rossi, 43 anos.

A história da produtora de Nova Pádua está intimamente ligada com esse modelo que se baseia na solidariedade e na gestão democrática. Gisele é neta de Adelino Boldrin, que participou da fundação da Vinícola Santo Antônio, de Flores da Cunha, em 1931.

Em 2010, 79 anos depois da fundação, a Santo Antônio e a São Pedro, também de Flores da Cunha, mais as vinícolas Linha Jacinto, de Farroupilha, a São Victor e a Aliança, de Caxias do Sul, se uniram para formar a Nova Aliança. Pela data de fundação da São Victor, de 1929, é a cooperativa vinícola mais antiga do Brasil. A sede ficou em Flores.

O CEO da Nova Aliança, Heleno Facchin, recorda que a união veio em um momento de dificuldade para o setor por conta da crise financeira de 2008, desencadeada pelo estouro da bolha imobiliária norte-americana. A esperança por meio do cooperativismo reuniu mais de 600 famílias de 15 cidades da Serra, incluindo a de Gisele. Aos poucos, esse fruto foi colhido.

Uma amostra dessa força é a safra recorde de 2026, que chega a quase 50 milhões de quilos de uva.

Sede da Nova Aliança, em Flores da Cunha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Todas as comunidades vão se desenvolvendo com o apoio do cooperado. Esse é o ponto principal que entendemos, porque a cooperativa constrói valor na região. O recurso gerado fica na região onde a cooperativa está presente — orgulha-se Facchin.

Hoje, a Nova Aliança é uma das 31 cooperativas que atuam na Serra e, juntas, faturaram quase R$ 9,4 bilhões em 2025, conforme dados do Sistema Ocergs. Dessas, 14 são agropecuárias, que compreendem as vinícolas — o faturamento total do setor foi de R$ 4,9 bilhões. Além da mais antiga, a região tem a maior cooperativa vinícola do país, a Aurora.

Monumento em homenagem ao padre Amstad. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Princípios atemporais

Voltando no tempo e ampliando os horizontes, a história da Nova Aliança carrega semelhanças com a formação da Serra. Há 124 anos, imigrantes encontraram no cooperativismo de crédito um caminho para prosperar.

Com os ensinamentos que o padre Theodor Amstad trouxe da Europa, ele e um grupo de imigrantes alemães fundaram a primeira cooperativa de crédito da América Latina em dezembro de 1902, em Nova Petrópolis.





A chamada Caixa Rural logo se tornou a Sicredi Pioneira. A história, inclusive, está preservada no Memorial Amstad, na Linha Imperial, montado no prédio da Caixa Rural.

Prédio preservado da Caixa Rural, em que funciona o Memorial Amstad. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para o presidente do conselho de administração da Sicredi Pioneira, Tiago Luiz Schmidt, a segunda onda migratória para a Serra, que inicia por volta dos anos 1870, é "um marco histórico" pelo conhecimento que desembarcou na região. Esse episódio da migração de italianos e alemães trouxe um perfil diferente de imigrantes: os intelectuais da época. Eram pastores, padres, professores, engenheiros, arquitetos, músicos, carpinteiros, metalúrgicos, entre outros.

Com eles, vieram ensinamentos como os sete princípios do cooperativismo, pensados em 1844 em Rochdale, na Inglaterra. Eram regras como adesão livre e voluntária, autonomia e independência (na época, neutralidade política e religiosa), educação, transparência e o interesse pela comunidade.

— Tinham o entendimento de que não ia existir uma cooperativa próspera numa comunidade não desenvolvida. Esse é o papel da cooperativa, de gerar impacto fora, econômico e social — percebeu o presidente da cooperativa da Serra.

Presidente da Sicredi Pioneira e monumento em homenagem ao padre Amstad, na agência de Nova Petrópolis. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Hoje, a Sicredi Pioneira conta com mais de 328 mil associados entre 21 municípios da Serra e Vale dos Sinos. Ao lado de fornecer produtos e serviços financeiros, segue atuando com os mesmos princípios, especialmente o interesse pela comunidade.

O interesse pela comunidade

O presidente da Sicredi Pioneira conta que isso não se dá apenas na forma em que o associado é atendido, mas também por projetos sociais. Um deles é o União Faz a Vida, voltado para a formação de crianças e presente em 213 cidades do RS, alcançando mais de 121 mil estudantes.

— Quanto mais as crianças forem preparadas para cooperar quando adultas, mais fácil vai ser a nossa vida no futuro. Essas crianças vão virar pais e mães, vão virar empresários, vão virar funcionários, vão virar políticos e vão ter que tomar decisões pela sociedade. Qual é o espírito que eles vão estar carregando? — reflete o presidente.

Outra iniciativa nesse sentido é o AceleraCoop, que busca fomentar o cooperativismo regional. No projeto, cooperativas da Serra e Vale dos Sinos ganham assistência técnica e de gestão. São casos como os Olhares de Hamburgo, em que artesãs confeccionam peças únicas a partir de couro reciclado, e a Mundo Mais Limpo, uma cooperativa de mulheres de São Leopoldo que transforma óleo usado em produtos sustentáveis.

Presidente da Sicredi Pioneira, Tiago Luiz Schmidt. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Essa lógica é refletida também nos espaços físicos da Sicredi Pioneira. Como conta Schmidt, agências como a de Nova Petrópolis, Fazenda Souza em Caxias, Gramado ou São Leopoldo são abertas à comunidade para ações e eventos. A arquitetura é dinâmica e receptiva.

— Desde que iniciamos com esse projeto dos espaços, em que o primeiro deles foi na Feitoria, em São Leopoldo (em 2023), já atingimos a marca de 100 mil pessoas em eventos organizados pela própria comunidade — descreveu.

Um exemplo é em Nova Petrópolis, em que a Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia — descendentes tchecos — realiza o encontro nacional no espaço da cooperativa, com ações que vão de palestras a coquetel.

Gisele na sede da Nova Aliança. Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Nos enche de orgulho"

Esse pertencimento e o orgulho são sentimentos que afloram nos cooperados. Voltando à Nova Aliança, Gisele reconhece como a cooperativa trouxe avanços para os produtores, talvez o mais visível sendo a compra de maquinário e modernização da colheita.

Há três gerações na mesma propriedade, a família de Gisele passou por todos os capítulos dessa história. Hoje, trabalha com o pai, Rui, 78, além do marido e dois filhos.

— Na época do meu avô não se tinha maquinário nenhum. As propriedades tinham uma produção menor. A colheita era manual com uma cestinha feita com vimes e a entrega da pequena produção que sobrava às vezes era com carroça — descreveu.

Para ela, um dos grandes pontos é "fazer parte de todo negócio". Gisele exemplifica que se não fosse cooperada, a participação dela como produtora acabaria na entrega da uva.

— É muito gratificante como cooperada acompanhar cada rótulo, acompanhar cada conquista, cada premiação. Isso nos enche de orgulho. É algo que não tem como traduzir em palavras — contou.

Loja da Nova Aliança, em Flores da Cunha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Hoje, 80% da produção da Nova Aliança é de suco de uva, em um mercado que está presente há mais de 30 anos. Contudo, o CEO sublinha que os vinhos e espumantes são a "essência" da cooperativa, que trabalha intensamente na divulgação das linhas desses produtos, como a Estilo Diamond, a Estilo Wave e a Santa Colina.

Para este ano, a cooperativa projeta um investimento de R$ 10 milhões, com uma parte destinada a um projeto de enoturismo.

A maior cooperativa vinícola do Brasil

Não apenas na Serra, mas no Brasil, a pioneira no enoturismo foi a Cooperativa Vinícola Aurora, quando iniciou o turismo de experiência em 1967. Fundada em 1931, por 16 famílias de Bento Gonçalves, hoje são cerca de 1,1 mil cooperados em 11 municípios da região, além de 550 funcionários. Todas essas famílias estão em um raio de 50 quilômetros da sede da cooperativa.

— Hoje nós somos a única vinícola que tem uma visitação gratuita. Nós apoiamos o turismo na região, nós queremos que o turista venha para cá e que fique aqui — celebrou o presidente Tiago Fronza Frare.

Tiago Frare na cave da Aurora, em Bento Gonçalves. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nos últimos cinco anos, 1,2 milhão de turistas visitaram a Aurora, que tem três parques industriais em Bento e unidade de produção de uvas em Pinto Bandeira. O número é tão celebrado quanto a safra recorde deste ano, de 93 milhões de quilos de uva.

Além do enoturismo, Frare relembra que a Aurora tem pioneirismo no plantio de uvas viníferas e na exportação de vinhos. Atualmente, a cooperativa é líder no mercado de vinhos finos brasileiros, suco de uva integral e coolers (bebida que mistura vinho e sucos de frutas, com menor teor alcoólico).

Números da Aurora

R$ 874 milhões em faturamento em 2025 , 3,9% a mais do que 2024.

, 3,9% a mais do que 2024. Na safra 2026, a cooperativa recebeu 93 milhões de quilos de uva , volume 30% superior à vindima de 2025.

, volume 30% superior à vindima de 2025. Em 2025, foram exportados 1,3 milhão de litros de vinhos, espumantes e sucos de uva para 15 países, um crescimento de 7% em relação a 2024, sendo China, Paraguai e Gana os principais compradores.

Capacidade de recebimento de uvas nas unidades industriais: 2,5 milhões a 3 milhões de quilos por dia .

. Mais de 220 produtos, entre sucos de uva, vinhos finos e de mesa, espumantes e coolers.

O cooperado tem papel fundamental para os números da Aurora. Como explica Frare, todas decisões passam pelo conselho, que se reúne mensalmente.

— O conselho são os associados. Então, o associado aprova, se o associado se sente inseguro, por exemplo, pode convocar uma assembleia geral. Quem tem o comando hoje de uma cooperativa é o quadro social — explicou.

Escritório da direção do conselho, na Aurora. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Aurora atua em um sistema em que os sócios foram divididos em 20 núcleos, em que cada um escolhe um conselheiro. O formato, em uma cooperativa com 1,1 mil sócios, gera rotatividade e renovação, inclusive na cadeira da presidência, que, como diz Frare, tem o papel de executar o que é decidido pelo conselho.

O mecanismo acaba "oxigenando" o conselho, como define o presidente, e consequentemente, a cooperativa. O formato reforça a tradição, respeita a história, mas busca um olhar para o futuro.

Frare, por exemplo, assumiu a presidência em 2025 aos 38 anos, se tornando o mais jovem no posto. Enquanto isso, a família dele é sócia desde os anos 1930, quando a cooperativa foi fundada.